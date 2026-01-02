賽鴿當掩護！花蓮28歲男山區私設改槍工坊 遭警查獲送辦

28歲曾姓男子租用偏僻山區農地，從事非法改槍工作坊。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 一名男子以飼養賽鴿作為掩護，實際在偏僻山區私設槍彈改造工坊，從事非法槍枝組裝等行為，經警方長期蒐證後突擊搜索，當場查扣多把具殺傷力槍枝，依法將男子送辦。

警方指出，28歲曾姓男子刻意租用人煙稀少的花蓮萬榮鄉山區農地設置鴿舍，表面看似經營賽鴿飼養，實際上卻將鴿舍倉庫改裝成改槍工作區。為掩人耳目，曾嫌還以訓練賽鴿為由燃放鞭炮，藉由巨大聲響掩蓋試射槍枝與機具操作噪音，並在鴿舍外飼養3隻中型犬負責警戒，企圖提高警方查緝難度。

刑事局表示，專案小組掌握曾嫌行蹤與改槍地點後，於去年12月依法向法院聲請搜索票，展開突擊行動。警方進入鴿舍後，發現內部暗藏改槍工坊，現場查扣5把非制式長槍，其中3把經高雄市政府警察局刑事鑑識中心初步鑑定，確認具備殺傷力，另起出鋼珠一袋，以及切割器、破壞鉗、固定鉗等改造工具。

曾男起初向警方辯稱改造槍枝僅為個人興趣及防身用途，並表示技術是透過網路自學，否認涉及不法販售。不過警方認定，其行為已對社會治安構成重大威脅，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將曾嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，並將持續追查是否有槍枝流向不法集團。









