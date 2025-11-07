贈偏鄉牙診床 玉皇宮、將寶受獎

開基玉皇宮主委涂大松（中左）、將寶實業董事長許益齊（右五）接受台南市教育局長鄭新輝和健保署頒獎表揚。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

偏鄉醫療資源不足，很多地方連間牙科診所都沒有，健保署南區業務組率先全台媒合民間資源前進偏鄉裝設牙科診療床，截至今年已有三十六處，七日最大捐贈單位開基玉皇宮和今年加入公益行列的將寶實業分獲台南市政府和健保署頒發感謝狀，同時強調只要能力所及，未來會繼續為偏鄉社區奉獻心力。

健保署南業務組長林純美媒合民間企業社團捐贈三十六張牙診床，嘉惠偏鄉，七日上台講解牙診床分布情形。（記者陳俊文攝）

頒獎儀式七日在七股建功國小舉行，健保署南區業務組組長林純美、市府教育局長鄭新輝、台南市牙醫師公會理事長林致平、開基玉皇宮主任委員涂大松、常務委員王周全、將寶實業董事長許益齊均到場參加。

林純美致詞表示，七股區連間牙診所都沒有，近兩年極力媒合民間企業捐贈牙科診療床，裝設在學校內，除學生外，兼也照顧社區長者，截至目前，七股已有五校裝置牙診床，密度是全市最高的。

而全台健保署業務組，南區是最早媒合民間企業捐床、牙醫師下鄉看診的單位，設置的學校或社區共有三十六處，也是全台之最。截至目前捐贈的三十六張牙診床中，開基玉皇宮就占了十四台，台南夢時代扶輪社八台、幸福扶輪社六台、善化扶輪社五台、第一銀行三台，所以健保署特感謝開基玉皇宮涂大松主委和首次參加的將寶實業董事長許益齊。

涂大松特別向在場小朋友宣導從小保護牙齒的重要性，他們那個年代普遍缺乏護牙觀念，導致長大後一口爛牙，他的牙齒就前後分三次整理，已花了兩百萬元。

近幾年秉承父志，積極投入公益的將寶實業董事長許益齊表示，過去都捐救護車，此次有機會下鄉看到偏鄉小校醫療資源缺乏情形，將來也會把公益觸角轉至偏鄉。