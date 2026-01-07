贈加油槍象徵動能 台南市直轄加油站公會力挺林俊憲

照片來源：林俊憲國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台南市直轄加油站公會6日公開表態，力挺台南市長參選人、立委林俊憲，並致贈象徵「加油打氣」的加油槍，期盼林持續為台南產業發展、城市建設與民生經濟注入動能，為台南未來「加滿油、向前衝」。

照片來源：林俊憲國會辦公室

公會理事長李杰迅表示，加油站是城市日常運作中不可或缺的一環，見證台南在產業、交通與生活機能上的成長變化，而林俊憲長期關心地方產業發展，無論是在交通建設、公共投資或整體城市發展方向上，皆展現務實態度與政策執行力。因此公會成員一致表達支持，盼他未來能持續為台南「加滿油」。

廣告 廣告

林俊憲表示，感謝公會肯定與鼓勵，加油槍不僅象徵支持，更代表一份沉甸甸的期待，尤其台南正處於關鍵轉型階段，無論是產業升級、交通建設，或是提升市民生活品質，都需要穩定且持續的推動力量。他未來也將持續站在第一線，為台南爭取更多建設資源，讓城市發展不斷電、不停歇。

林俊憲強調，城市的進步來自各行各業的共同努力，未來將持續與地方產業保持密切溝通，讓政策更貼近實際需求，同時再次拜託鄉親朋友，電話民調唯一支持林俊憲。

照片來源：林俊憲國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／留任陳昭姿為拉攏綠？ 周榆修形容外界「一顆田螺煮九碗公湯」

外送專法過關每單最低45元 洪申翰：聚焦外送員、消費者與商家權益

【文章轉載請註明出處】