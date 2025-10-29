贈勳川普送金冠 李在明陷兩難

美國總統川普亞洲行，受到各國領袖熱誠以待。日本與韓國為展現外交誠意，各自送出別具心裁的國禮。日相高市早苗投其所好致贈高爾夫球具；韓國總統李在明29日則送給川普最高級別的「無窮花大勳章」和古代金冠模型。但川普抵達韓國時，各地陸續出現反中或反美集會，使得李在明陷入兩難。

《KBS》報導，李在明與川普的峰會選在慶州國立博物館舉行，韓方事前安排歡迎儀式與紀念活動，並贈送國家最高級的「無窮花大勳章」，象徵對外賓最高敬意。

此外，韓國還準備「金冠」複製品作為禮物，展現韓國悠久的歷史與文化底蘊。該金冠模型以新羅王朝的金冠為原型，而金冠在韓國歷史中象徵王權與榮耀。金冠頂端「出字形」與「鹿角形」的裝飾，象徵天與地的連結，垂掛的金鍊與勾玉則代表王權與神聖性。

但川普抵達韓國的第一天，慶州就有17件集會申請。《BBC》報導，有零星民眾聚集在光化門廣場與景福宮門口，高呼「不要川普！」或「不要中國！」的口號。有觀察家指出，這僅代表韓國選民中的一小部分，而不可否認的是，李在明放寬中國旅遊團簽證規定後，近期反中言論確實略有抬頭。

卡內基國際和平基金會研究員維哈雷斯表示：「這是一個特別緊張的時刻，韓國發現自己陷入進退兩難的境地。」

維哈雷斯指出，這處境體現了世界上許多國家在經濟上同時與中國和美國深度聯繫，而李在明正試圖在這兩個超級大國之間周旋。」

報導並指出，韓國人對美國的看法總體而言是正面的，根據美國智庫「皮尤研究中心」今年一項調查，近9成韓國人認為美國是他們最重要的盟友，但有1/3受訪者認為中國是韓國最大的威脅。