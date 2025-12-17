贈國小生繪本遭基市府婉拒 童子瑋：政治化解讀善意

基隆市 / 綜合報導

已公開表示年底若獲徵召將參選市長的基隆市議長童子瑋，日前以個人名義贈送全市國小生耶誕繪本，卻遭基隆市教育處婉拒贈書，教育處表示學校應該要維持中立，避免涉及政治活動。對此，童子瑋回應，對市府將善意解讀為政治行為感到遺憾，並呼籲市府要公布明確的規範，確保標準一致。

耶誕節將至，讀讀繪本，對小學生來說是個不錯的選擇，但繼續翻頁...原來這本繪本，是基隆市議長童子瑋以個人名義要送給全市國小學生，但卻吃了閉門羹。

因為市府教育處認為，童子瑋近期在媒體公開宣佈，如果年底獲徵召將參選市長，考量學校要遵循教育及行政中立，所以婉拒贈書，基隆市議長童子瑋說：「其實是非常單純的一個聖誕節共同慶祝，那很遺憾市府用高度的政治解讀來看待這件事情，我不曉得這個是什麼樣的一個角色跟這個氣度，我有點意外這個市政府會做出這樣的一個決定。」

童子瑋表示，市府用錯誤角度解讀單純善意令人遺憾，如果市府覺得所有準參選人，都要排除在校園活動外，應該要公布一致的標準避免雙標，也有學生家長認為，市府有點小題大作，基隆市成功國小家長會長高佳瑩說：「這個繪本它是屬於就是，給小朋友了解聖誕節的由來，它其實是一個很單純的一個書本，並沒有什麼樣子的不妥啦，就是給小朋友一個禮物。」

基隆市國小家長會長劉先生說：「如果說議長送書給學校是行政不中立，我們的畢業獎項也有議長獎啊，那議長獎是不是也要取消。」面對童子瑋動作頻頻，想尋求連任的謝國樑，看起來倒是老神在在，基隆市長謝國樑說：「我想距離選舉還有整整一年的時間，我們也學習侯市長的連任，把市政做好就是最好的連任。」

2026基隆選戰，即使綠營還沒確定由誰出馬，但從獅球嶺砲台步道戰，看板戰到現在的童書戰，戰火已在基隆點燃。

