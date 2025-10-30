贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效
（中央社釜山30日綜合外電報導）隨著各國領袖想方設法讓與美國的貿易談判更加順利，川普本週亞洲行，不僅獲得滿滿的讚美，還收到大量的禮物，包括高爾夫球桿與球袋、金冠複製品，以及象徵最高榮譽的大勳章。
亞洲領袖的這些策略，似乎已經奏效。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天離開亞洲時，這些東道主國家各有斬獲，其中日本與美國簽署關稅協議與稀土文件；韓國則獲川普同意建造核動力潛艦。
在馬來西亞，川普一抵達就即興在紅毯上與民眾共舞，氣氛熱烈。泰國和柬埔寨簽署和平協議，東南亞領袖也趁機對川普大加讚揚。
而在日本，新任首相高市早苗上任僅數日，便借助川普與其已故導師、前首相安倍晉三的私人情誼，展現親美姿態。她贈送川普安倍生前使用的推桿、一顆貼有金箔的高爾夫球，以及由日本球星松山英樹簽名的球袋。
高市與川普共進午餐時，特地選用美國牛與美國米，意在博取川普的好感；高市更宣布已提名川普角逐諾貝爾和平獎。
在韓國，川普抵達時，軍樂隊演奏川普競選活動常聽到的「鄉巴佬樂團」（Village People）經典歌曲YMCA迎賓。總統李在明特地佩戴金色領帶，並贈予川普一頂金冠複製品；川普也成為首位獲頒韓國最高級別勳章無窮花大勳章的美國總統。
而在下午，李在明安排「金色主題甜點」的工作午餐，包括點綴金箔的布朗尼與柑橘，以迎合川普對金色的偏愛。
儘管外交氛圍熱絡，經濟挑戰仍在。川普今年祭出的關稅攻勢，使得美國與日本、韓國等長期盟友在內的國家關係緊繃。這些國家的領導人透過精心的讚美、耕耘私人情誼，以及金光閃閃的禮物，試圖爭取川普的支持，以促進雙方貿易談判的順利進行。（編譯：劉淑琴）1141030
