贈布鞋盼陳冠安貫徹行腳精神 羅智強籲鄉親挺新世代戰將前進市議會

國民黨立委羅智強呼籲內湖、南港選民支持陳冠安，爭取未來進入市議會服務市民。（圖／翻攝自羅智強臉書）

曾任國民黨立委羅智強辦公室主任的陳冠安，日前宣布投入2026年台北市議員選舉後，持續走訪基層、爭取選民支持。他所發起的「港湖百萬步」行動，規劃以雙腳走遍港湖地區59個里，親手將政見文宣投遞至鄉親信箱。國民黨立委羅智強今（14）日公開表態力挺，並致贈象徵行腳精神的步鞋，呼籲選民支持陳冠安走入市議會，為內湖、南港區發聲。

國民黨立委羅智強公開表態力挺黨內後進陳冠安，強調陳並非「空降參選」，而是道地的港湖子弟、南港出身，港湖對他而言不是政治跳板，而是人生的起點。羅智強指出，陳冠安此次發起的「港湖百萬步」行動，首站選在南港出發，正象徵不忘本、深耕地方的精神。

他表示，陳冠安擁有橫跨國會與議會、長達10年的完整幕僚歷練，熟悉政治運作、能撰寫政策，也敢於監督問政，是港湖地區此刻最需要的新世代戰將。他形容，陳冠安個性溫和，但立場從不退讓，無論是四大公投、國會改革，或面對大罷免與政治壓力，始終站在第一線，敢言敢戰；在自己過去的監督問政中，陳冠安也多次協助提供資料與政策論述，成為重要後盾。

羅智強也提到，今年4月陳冠安因投入罷免吳思瑤行動，清晨遭檢調帶走偵訊，最終獲不起訴處分，不僅證明清白，也展現其投入民主運動的決心。他指出，陳冠安沒有大型看板，卻選擇以雙腳走遍港湖59個里，親自將所撰寫的「港湖百策」政見文宣送進信箱，爭取鄉親認同。羅智強並透露，因見陳冠安在初選期間已走壞一雙鞋，特別送上一雙步鞋，期許他延續行腳精神，持續勤勉前行，並呼籲港湖選民在2026年民調初選中支持陳冠安。

