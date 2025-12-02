贈拾荒婦電鍋遭判3月 北市環保局長稱「非公務員」力保工作權

北市環保局表態會儘量協助並全力保障黃男的工作。示意圖，與本新聞無關。（資料畫面）

台北市一名任職超過30年的黃姓清潔隊員，因將收運的回收電鍋轉贈給拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》起訴，一審被判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。儘管判決結果出爐，引發社會譁然，台北市環境保護局明確表態，基於黃男立意良善且非公務員身分，將儘量協助並全力保障其工作。

根據士林地方法院的判決，黃姓隊員在審理過程中表達悔意，稱不知道「做好人會觸法」，法官考量他是出於善意的犯罪，故判處緩刑。然而，貪污罪成立且被判褫奪公權一年，外界普遍擔憂黃男的工作將受到影響。對此，環保局長徐世勲接受媒體電訪時澄清，由於清潔隊員屬於職工而非《公務員服務法》規範的公務員，因此褫奪公權的處分不會直接導致其工作職務被取消。

至於行政處分部分，徐世勲指出，雖然按照規定，該行為可能導致記一支大過，但經過職工考核委員會通盤考量，最終決議從輕處分，僅記一支小過。北投區清潔隊也證實，已聯繫休假的黃男，對方最擔心工作受影響的問題已得到保證，至於是否上訴，黃男表示會再與律師討論。

儘管環保局對黃男的工作權力挺，但徐世勲局長也強調，即便黃男「立意良善」，仍必須守法，相信檢察官和法官是檢視所有證據後做出判決，環保局的立場仍是希望從輕量刑。





