贈新衣辦義診義剪 太保市團委會寒冬送溫暖

救國團嘉義縣太保市團委會寒冬送暖，發送全新的保暖衣物。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為關懷在地弱勢族群、陪伴民眾迎接農曆新年，救國團嘉義縣太保市團委會攜手多個在地團體，由嘉義縣社會局指導，今天早上在太保福濟宮廣場舉辦「歡喜迎新春餐敘聯歡活動」，服務太保市18里中低收入戶、弱勢邊緣戶及獨居長者等約200多人，透過公益服務，傳遞社會溫情。

救國團太保市團委會會長龔宗勇表示，今天提供設計師義剪、中醫義診與施藥、民俗筋絡推拿，協助長者舒緩筋骨、照顧健康，也邀請書法家現場揮毫贈送春聯，為鄉親增添過年喜氣，並準備多樣化生活物資，減輕弱勢家庭的生活負擔；中午由嘉義市廚師職業工會與幸福源行動義廚團準備豐盛佳餚，讓長輩與家庭提前圍爐共餐。

嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗獲得連鎖服飾企業協助，帶來全新未穿過的各式保暖衣物送給民眾，鄉親在現場挑選合適的衣物穿上，直說「好溫暖」。

今天活動由救國團嘉義團委會、太保市團委會、嘉義市廚師職業工會、幸福源行動義廚團及多個在地公益團體共同辦理，太保福濟宮、太保國中及相關社區組織支持，嘉義市真善美獅子會、立委蔡易餘服務處等單位協辦，展現在地公私協力關懷弱勢的力量，以實際行動加入寒冬送溫暖行列，希望讓長者與弱勢家庭感受到社會的關懷與陪伴。

醫師為民眾義診。(記者林宜樟攝)

書法老師寫春聯。(記者林宜樟攝)

