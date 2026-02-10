贈獎章予鳥取縣知事 林佳龍：期待不久後親訪

為表彰日本鳥取縣知事平井伸治長年推動台灣與日本各領域交流的貢獻，外交部長林佳龍今天(10日)頒贈「外交之友貢獻獎」。外交部發出新聞稿表示，平井伸治從2007年擔任鳥取縣知事以來積極推動友好交流，並於2023年獲頒台中市榮譽市民，且在平井的推動下，鳥取縣多個鄉鎮已與我國地方政府建立穩定友好的交流關係。

林佳龍致詞表示，他與平井伸治的情誼早在擔任台中市長及交通部長任內即已建立，對平井擔任鳥取縣知事近20年，期間不遺餘力推動台日各領域交流表達敬佩之意。

林佳龍指出，去年台、日互訪人數超過800萬人次，欣聞去年5月桃園國際機場與鳥取米子機場航線正式開航，相信雙方未來交流將更加熱絡密切。

林佳龍另在社群平台發文揭露這場獎章頒贈儀式的「內幕」。林佳龍表示，典禮致詞接近尾聲時，平井伸治忽然用濃濃的日本口音唱出周華健「朋友」歌詞：「朋友一生一起走，那些日子不再有」，林佳龍感性指出，旋律緩緩流動像一股暖流，流進現場每個人的心，大家不約而同跟著節拍哼唱，那一刻不必言語，只要心領神會。

林佳龍表示，日本關西明年將舉辦世界壯年運動會，鳥取縣承辦射箭、自行車、槌球、柔道項目，相信屆時一定會吸引許多人前往參賽交流，「我也期待不久後能親訪鳥取」，與平井一起品嘗傳說中的「砂場咖啡」，並感受鳥取「漫畫王國」獨特魅力。

林佳龍說，這次頒贈「外交之友貢獻獎」給平井伸治，平井也特別準備了一張「感謝狀」回贈，兩人一起努力也相互肯定，期待為台日進一步打造更堅定，更相互羈絆的情誼。