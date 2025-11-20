贈禮被民進黨酸「職業關燈手」 黃國昌：我在賴清德眼中是必須剔除的雜質

藍白主席高峰會贈送「水泥燈座」，遭民進黨發言人卓冠廷酸「業關燈手」，黃國昌今日受訪回應。（鏡報李智為）

藍白兩黨昨（19日）舉行主席高峰會，被視為2026藍白合起手式，黨魁鄭麗文、黃國昌會談前互贈禮物，鄭麗文送出藍白色的「鶯歌彩瓷圓盤」期許合作順利，黃國昌回贈「水泥燈座」盼兩黨共同為台灣點亮一盞燈，卻遭民進黨發言人卓冠廷開酸是「業關燈手」。對此黃國昌今（20日）回應，卓冠廷如此沒有格局的言論，只是在執行黨主席賴清德的意志，因為在民進黨眼中，他就是該被剔除的雜質。

昨日贈禮時，黃國昌說明，贈送的「水泥燈座」寓意有二：水泥基座代表基礎打穩才能築起高樓；用燈則是期盼藍白兩黨在晦暗不明的時刻，共同為台灣點亮一盞燈。民進黨發言人卓冠廷看完發文嘲諷不意外「畢竟有燈才能關」，稱黃國昌是「職業關燈手」，連燈都自己準備好。

面對綠營嘲諷，黃國昌今日受訪回應，從一個泱泱執政黨發言人說出這麼沒有格局的話，就能看出民進黨目前是用什麼心情和態度，在面對社會上不同的聲音。

黃國昌直言，其實卓冠廷的酸言酸語，只是在執行民進黨主席賴清德的意志，也就是剔除社會上所有的雜質，「那在民進黨、賴清德的眼中，我們都是雜質，我們不是在中華民國這塊土地上生活的人民，我們在他們眼中只是雜質，是必須要被剔除的雜質。」

黃國昌說，有這樣的執政黨，難怪國家會陷入前民眾黨主席柯文哲所講的四分五裂。黃國昌表示，或許對民進黨而言，就是要繼續讓國家四分五裂，才能讓40％民意基礎的政府繼續獨攬大權、扮演太上皇的角色，繼續毀壞台灣民主法治。

