贈竹市府團隊400杯暖心臘八粥 佛光山法寶寺傳遞關懷與愛心

即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導10年懸案終於破解！日前台中市太平分局警方獲報，民眾在自家農地疑似發現一具人骨。警方獲報到場後，還在周邊發現部分遺骸以及已風化的衣服等；沒想到，這些事證卻讓一名張姓員警回想起，10年前一名產後憂鬱的邱姓婦女離奇失蹤案。經過警方追查並比對相關線索，也在案發現場附近找到邱女的機車，並聯繫家屬到場確認後，報請台中地檢署檢察官相驗，並採集DNA進行最終比對。冥冥之中，竟神奇破解這起10年懸案。回顧10年前，一名網友2015年12月22日在臉書粉專「爆料公社」中發文表示，家中一名邱姓女子患有產後憂鬱症，在生完第2胎後，竟離奇失蹤3天，經警方搜救後未果，因此急得上網發文，希望民眾可以幫忙協尋。據了解，邱女疑似因為擠不出奶水，產後憂鬱症發作，在同年12月19日凌晨騎著黑色機車離家，她當時只穿著一件Uniqlo外套，並且沒攜帶手機、錢包。家屬發現邱失蹤後，立刻向太平分局宏龍派出所報案，並由張姓員警受理並調閱監視器，發現她獨自騎車進入頭汴坑山區後，便從此失去音訊。家屬在爆料公社發文尋人。（圖／翻攝自臉書）事情過了超過10年後，今（2026）年1月21日下午4時許，一名邱姓筍農在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，竟赫然發現一具疑似人類的頭顱骨，嚇得趕緊報案。筍農在農地發現一具疑似人類的頭顱骨。（圖／警方提供）警方獲報到場後，立刻封鎖現場並展開搜索，隨後竟陸續在周邊的泥土中，發現部分人類遺體，以及一件已風化的「Uniqlo外套」等，案情一度陷入膠著；沒想到，現場照片也勾起10年前在宏龍派出所任職的一名張姓員警的回憶，他想起10年前離奇失蹤的邱女，並翻出當時的資料，驚訝地發現所有線索都跟當年的案情吻合。後續警方也在案發現場附近的山壁找到邱女當年騎的黑色機車，經聯繫家屬到場確認後，也報請台中地檢署檢察官相驗，採集家屬DNA進行最終比對。「千里一線牽」，張姓員警靠著記憶，成功破解這起10年懸案，讓邱女終於可以回家，並讓家屬終於放下心中的大石。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：快新聞／冥冥之中神奇破案！台中2寶媽產後憂鬱失蹤10年 太平警見白骨秒破懸案 更多民視新聞報導小琉球女潛水教練失聯 大批警消連日搜索互踢皮球？阿蘇火山直升機失事「2台人仍失蹤」 日官方敲不定主責單位阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本

