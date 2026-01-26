贈竹市府團隊400杯暖心臘八粥 佛光山法寶寺傳遞關懷與愛心
農曆十二月初八「臘八節」，佛光山法寶寺26日於新竹市政府大廳贈送市府同仁400杯臘八粥，藉此慶祝佛陀成道的重大節日，並致贈星雲大師墨寶「和諧共生、馬到成功」，期許共生共榮、共赴美好未來。
高市長表示，感謝佛光山法寶寺長期關懷社會、弘揚慈悲精神，於臘八佳節致贈臘八粥給市府同仁，讓大家在繁忙公務之餘，感受到來自宗教團體的溫暖祝福。臘八粥不僅象徵感恩、分享與祝福，更傳遞社會善念與正向能量，高市長感謝每一位志工夥伴用心熬製，特別搭配吉祥話，祝福大家平安一整年。
佛光山法寶寺監寺妙旭法師表示，臘八節是感念佛陀成道、實踐慈悲與利他的日子，八種吉祥配方食材包含蓬萊米、糯米、花生、紅棗、青江菜、老油條等，藉由分享色香味俱全的臘八粥，期盼將祝福與愛心傳遞給辛勞付出的市府同仁，感謝大家為城市建設與市民福祉的努力。法寶寺持續秉持星雲大師「以慈善福利社會、以文化淨化人心」的理念，希望透過實際行動關懷社會，凝聚善的力量，讓城市更溫暖、人心更祥和。
