民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

國民黨台南市長參選人謝龍介昨（25）日在北區一間餐廳舉行首場造勢大會時，副主席季麟連竟送上一把「手槍」給謝龍介當成吉祥物，還當場裝上子彈並上膛，要求他開槍，引發爭議。對此，季麟連今（26）日受訪時回應，謝謝外界的指教，那是一把合法的模型手槍，軍系一向就是送武器，他先前也曾致贈立法院長韓國瑜一把步槍。





針對拿槍是否影響觀感，季麟連接受電訪時僅強調「謝謝指教」。他透露，謝龍介是自己陸戰隊的同事，昨天他代表台南所有軍系社團贈槍，因為一般人是送鳳梨或菜頭，而軍系一向就是送武器，他也曾代表軍系送步槍給韓國瑜，但那都是模型槍。

他不諱言，因為昨天帶長槍上高鐵不太方便，所以才會改帶一支小的模型槍，而製槍的工廠也有發執照，槍是合法的產品，送槍的目的是代表軍隊的戰力。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／贈謝龍介手槍惹議 季麟連：軍系一向送武器、也送過韓國瑜步槍

