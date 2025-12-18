贈高虹安花籃寫「社群暗號」 謝寒冰：韓院長也是老司機？

韓國瑜(左)送花籃給復職的高虹安(右)，卡片寫「好人一生平安」，引發趣味討論。（資料照、王惠慧攝、取自直播）

新竹市長高虹安被控貪污助理費案二審無罪，18日回到市府上班，立法院長韓國瑜送到市長室的花籃寫「好人一生平安」，引發討論。名嘴謝寒冰對此直呼，「原來韓院長也是老司機？」媒體人謝曜州指出這句話是一種社群暗號，當然也可以是一句最純粹的平安祝願。

高虹安18日上午8點多在市府外下車，現場擠滿大批支持者與媒體，人潮洶湧一度引發推擠，不少市府局處公務員當場給復職的高虹安送上擁抱，場面溫馨。二樓市長室外自二審宣判以來，各界陸續送來花籃，立法院長韓國瑜也贈花致意，上頭寫「好人一生平安」。

廣告 廣告

謝寒冰發文提到，韓國瑜給高虹安的花籃竟然寫「好人一生平安」，他直呼「這是我最常看到的那種用法嗎？原來韓院長也是老司機⋯？」

謝曜州留言指出，這句話之所以這麼常見，背後有幾個有趣的層次：1.字面上的溫馨祝福。這是一句最純粹的民間祝願。在傳統觀念裡，「平安」被視為最大的福氣。當一個人對他人提供了幫助（無論是大是小），對方回一句「好人一生平安」，代表真誠的感激與回饋。

2.1990年代初期的大陸國民級電視劇《渴望》。該劇的主題曲標題就叫〈好人一生平安〉（由李娜演唱），歌詞中「誰能磨難去，唯有志同人，好人一生平安」，在當時紅遍大江南北，讓這句話成為了一種時代符號。

3.網路時代的「索求與報答」。在現代網路討論區（如PTT、Dcard或各種論壇）中，這句話演變成了一種社群暗號。情境：當有人分享了珍稀資源、懶人包、或是新聞幕後的真相（俗稱老司機發車）時。

網友表示「謝謝州長解惑，好人一生平安」、「好人一生平安，包括韓冰」、「通常我都是朋友發『好看』的影片給我時，我會給予的祝福」。

【看原文連結】