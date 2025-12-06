贊不贊成封鎖小紅書一年？ Yahoo民調過半民眾驚人表態

內政部以「資安檢測與詐騙案件多」為由，無預警宣布對大陸社群平台」「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年，此舉引發各界議論；入口網站「Yahoo奇摩」針對此議題詢問網友贊不贊成，截至今（6日）上午8點為止，已有超過8000人進行投票，結果有60.7%網友都表示不贊成、31.1%贊成，另有8.2%為不知道／沒意見。

內政部4日指出，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，資安檢測有15項指標全數未合格，該APP自2024年迄今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。經查，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年；後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

對此，「Yahoo奇摩」5日起至9日針對「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」進行網路民調，截至今上午8時止，有 8700人參與投票，有25.3%網友表示非常贊成、5.8%還算贊成、8.6%不太贊成、52.1%非常不贊成，另有8.2%為不知道／沒意見。

另外，在該網路投票下方也湧入超過百則留言討論，有網友表示「會不會越禁越夯？」「雖然我從沒使用過小紅書，但是阿內政部吃飽太閒…」、「對民主自由為何沒有信心？」「臉書、脆、line詐騙最多，賴清德何時要禁？」、「打詐有拿出點像樣成績嗎？」、「台灣終於到了要翻牆的一天了」。

