贊助2026彰化賽車節 普利司通輪胎賽車運動正式揭幕 POTENZA Adrenalin RE005 運動街胎首登帥領全台

台灣普利司通宣布，今年首場賽車運動贊助將於 1 月 17 日至 1 月 18 日 登場，攜手在地夥伴 台中成豐輪胎館 參與 2026 彰化賽車節，展現品牌於性能與運動街胎領域的深厚實力，揭幕新年度賽車運動布局。活動為期兩日，現場由成豐輪胎館領銜將與國內外頂尖車手同場競技，並將帶來POTENZA Adrenalin RE005 運動街胎的全台首次亮相，成為全場矚目焦點。

POTENZA 系列長期代表普利司通於高性能輪胎市場的核心技術，其名稱源自義大利文「Power」，象徵對力量、速度與操控的極致追求。本次首度透過彰化賽車節，集結不同性能取向的 POTENZA 胎款，完整呈現從賽道導向到日常街道性能的產品布局。其中，POTENZA RE-71RS 以不對稱花紋、低角度溝槽與大面積光滑胎肩塊設計，強化接地與胎面剛性，以追求最速單圈而生；POTENZA SPORT為注重性能的車主打造，兼具高速穩定性與乾濕地操控表現，並獲多款高階性能車型指定為原廠配胎，展現普利司通於高階性能市場的技術實力。

本次活動中首度於台灣公開亮相的 POTENZA Adrenalin RE005 運動街胎，專為追求駕馭樂趣與日常性能兼具的車主打造。RE005 延續 POTENZA Adrenalin 系列的性能血統，特色A字形和先進的排水脈衝溝槽 (Pulse Groove)胎紋設計，並強化胎面花紋與結構配置，使其在乾濕地操控、行路穩定性與駕馭回饋之間達到出色平衡。無論是日常通勤、高速行駛及假日山路奔馳，RE005都能展現動靜皆宜的駕駛樂趣與靜音表現，充分體現普利司通將賽道技術導入街道產品的研發實力。

為提升現場互動體驗，彰化賽車節期間亦於成豐輪胎館攤位規劃社群互動活動，民眾於活動現場完成指定打卡並分享至官方 Facebook即可獲得 「普利司通品牌精美好禮」，讓更多參賽者與車迷朋友感受品牌性能精神。

持續參與全球賽事舞台

普利司通積極投入指標性國際賽事，包含於日本 SUPER GT 持續提供高性能賽事輪胎，展現品牌在高階競技領域的長期耕耘；同時以冠名角色支持普利司通世界太陽能車挑戰賽（BWSC, Bridgestone World Solar Challenge），為參賽隊伍提供搭載 ENLITEN® 技術的創新輪胎，推動永續移動與新世代材料應用發展；並將自 2026–2027 賽季起成為 ABB FIA Formula E 世界電動方程式錦標賽的唯一輪胎供應商，正式回歸世界級電動單座方程式舞台。透過多項國際賽事累積的技術經驗，普利司通持續將賽道環境中的性能與安全要求轉化至市售產品，體現品牌在全球性能領域的實力與承諾。

POTENZA RE-71RS產品特點

不對稱花紋（最大化接地與壽命）：每個區域的胎面寬度均經過優化，以最大化接地面積，使接觸壓力分布更均勻，有效延長胎面壽命並提升持續抓地力。

低角度溝槽（增強橫向剛性與轉向反應）：透過低角度的設計溝槽，提升輪胎橫向剛性，進而在高速轉向時提供更清晰的轉向反應與抓地表現。

優化主溝槽（強化濕地排水性能）：輪胎內側的兩條寬式主溝槽可提升排水能力，以強化濕地行駛性能；內側凹槽設計也提高胎面剛性，使過彎時能提供更佳抓地力。

光滑胎肩塊（強化過彎極限）：胎肩外側採用大面積光滑塊狀設計，提升輪胎在高負荷彎道下的極限能力，使過彎反應更直接、操控更穩定。

POTENZA SPORT產品特點

出色過彎性能＆直行穩定性：非對稱的溝槽角度及運動性能胎體設計，最佳化過彎性能及高速執行穩定性。

卓越的乾地煞車：運動性能的斷面設計，及運用革新膠料配方及橡膠混練技術，為車輛強化抓地力以縮短煞車距離。

出眾濕地過彎和操控性：創新3D細花紋及獨特的胎面主溝分佈設計，確保良好排水性及出色的濕地操控性能。

