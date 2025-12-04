贊成台應協助美產晶片、美應限制高階晶片出口中國？總統接受《紐時》專訪這樣說
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」主持人 Andrew Ross Sorkin 視訊專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於今（4）日凌晨播出。
針對美國總統川普期盼未來幾年內，美國能在台灣的協助下，目標生產占全球 40%～50% 的半導體晶片，這是否會讓台灣對美國而言變得更有價值，或反倒降低台灣的重要性？
對此，賴清德表示，台灣的半導體產業在未來 AI 時代扮演關鍵角色、是全世界的共同資產；半導體產業是一個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府支持台積電（TSMC）或台灣半導體商到美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界繁榮與進步。當川普總統希望台灣的半導體業或相關廠商赴美投資時，基本上態度是贊成的；並盼藉由台美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可深化台美經貿合作關係，讓台灣的產業進一步能融入美國經濟結構。
賴清德進一步指出，可以理解川普總統急迫地想讓美國在世界競爭中維持領先優勢，除了台灣積極協助外，美國政府要在土地取得、水、電、人力、人才各方面供應，還有投資優惠措施幫忙，如果美國政府行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。
另外，被問到在美國最近引發激烈辯論的包括像輝達（NVIDIA）等公司，是否應該被允許將最先進晶片出口至中國，賴清德表示，關於美國內政，身為台灣總統不便評論。但提到在 2000 年左右，台灣也曾發生類似的事。當時台灣社會在討論，我國先進的晶圓製造是否能去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會都有深入討論，結果是認為不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，否則就不會有今天的台灣。
最後，被問到台灣現在的經濟發展繳出佳績，主要受惠於人工智慧的熱潮。是否會擔心 AI 熱潮泡沫化、另外如何看待中國現在的經濟，以及是否影響習近平主席對台灣的態度？賴清德表示，AI 會不會成為泡沫，科技界或經濟學者已有很多論述。身為一個國家的領袖，著眼於未來人工智慧化的時代將會讓人民的生活更加便利、經濟更加發展、全球會更繁榮，必須採取措施避免AI泡沫化；也呼籲各國領袖、尤其與 AI 發展有關的國家，應共同合作、採取必要措施來避免人工智慧泡沫化，讓 AI 能夠「軟著陸」、帶動未來全球的繁榮發展。
針對中國目前的經濟狀況，賴清德表示「的確非常不好」，台灣今年經濟成長率有望達 7.37%；但根據國際金融機構推測，中國大概僅 4% 多。並點名中國國家主席習近平在中國經濟陷入內部競爭時，應考慮的並非如何擴張領土，而是如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟問題。
在紐時「DealBook Summit」論壇官方公布峰會嘉賓陣容（Lineup）中，賴總統被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，突顯台灣在國際政治議程中備受重視，及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。
