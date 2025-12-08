贊成封鎖小紅書一年嗎？Yahoo民調揭網友想法

中國大陸App「小紅書」因自去（2024）年至今，在台累計涉及1706件詐騙案，財損高達2.47億元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，遭內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，發布網際網路停止解析或限制接取之命令，暫定期間1年，引發全網譁然，對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的看法。

Yahoo奇摩自5日發起「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」網路民調，截至今（8日）上午9時30分為止，共超6萬2千人參與投票。

對於「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」有30.4%的網友非常贊成，有23.7%的網友非常不贊成，有13.5%的網友還算贊成，有10.4%的網友不太贊成，其中不知道／沒意見的網友占22.0%。

Yahoo奇摩發起「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

對此網友分成兩派，一派網友直呼認同「這App被封鎖總有替代的App出現～不影響」、「重點被詐騙跟小紅書要資料被已讀不回，沒在台灣有溝通窗口，封掉也是剛好而已」、「依法行事就不會被封了，太囂張，剛剛好而已」、「才一年喔，根本該永久禁止好嗎！」

另一派網友則忍不住搖頭「轉移焦點，製造話題」、「不是說台灣最大的優點是自由民主、言論自由？」、「民主自由國家，可以宣傳抵制，不能禁止封鎖」、「政府應該是從根本解決問題，而不是頭痛醫頭，腳頭醫腳」。

撰稿：吳怡萱



