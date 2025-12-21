贊成彈劾賴清德？最新網路民調太震撼 81.7%民眾不忍了

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。據最新網路民調顯示，高達81.7%的網友表示贊成。

針對藍白醞釀彈劾總統，總統府表示，在野黨動作證明立院仍有手段制衡。（圖/資料照）

入口網站「Yahoo奇摩」從19日起針對「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」進行網路投票，截至今天（21日）早上10點半，已有2.8萬人參與投票，結果顯示，有78.2%的網友表示非常贊成、3.5%表示還算贊成；2.1%的網友表示不太贊成、12.6%表示完全不贊成；3.6%不知道/沒意見。

藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案。（圖/資料照）

網友留言表示，「德不配位，必有災殃？那個哪間廟的國運籤不是這麼講的嗎？講的真好，真是準？」「立法委員也是民意選出來的」、「希望總統重選，來解決目前憲政僵局」、「若繼續沈默，那他們只會更囂張」。

卓榮泰不副署《財劃法》，在野黨痛批毀憲亂政，除18日在立法院司法法制委員會共同提出譴責案、具名移請監察院彈劾卓榮泰，藍白2黨19日上午也在議場前，宣布正式提案彈劾賴清德。針對藍白醞釀彈劾總統，總統府發言人郭雅慧說，在野黨動作證明立院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

