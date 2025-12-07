贊成政府封鎖小紅書？最新網路投票結果曝光過半網友不支持

內政部以涉詐且母公司對政府改善要求「已讀不回」為由，宣布封鎖社群平台「小紅書」1年，輿論譁然。根據一份網路投票結果顯示，有超過5成網友並不贊成封鎖小紅書。

內政部4日宣布封鎖小紅書一年。（圖/翻攝自Google play）

刑事局統計，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國安局資安檢測15項指標全數未合格，近期該平台在台灣使用量於1年內急速擴增上百萬用戶，恐成為 網購詐騙高風險場域，但因無法管轄被害人求償無門，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元。

小紅書因被認定涉及詐欺風險，遭主管機關祭出為期一年的「停止解析」措施。（圖／美聯社）

刑事局指出，因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空，為因應情資研判及實際偵辦高度風險，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，將對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應及主動配合相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

入口網站YAHOO以「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」為題，發起網路投票，投票時間為12月5日至8日，截至7日晚間10點，有超過1萬3千名網友參與投票，結果顯示，有27.3%網友非常贊成，還算贊成7.8%，不太贊成9.2%，非常不贊成45.5%，不知道/沒意見10.2%。

