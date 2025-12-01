贊成賴拋1.25兆國防特別預算嗎？最新網路投票3.6萬人意見驚人

總統賴清德11月26日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，政府擬推1.25兆國防特別預算。而根據1份以相關話題為題、3.6萬人參與的網路投票顯示，對於政府預計8年投入1.25兆國防經費，有4成7的參與者表示不支持。

賴清德11月26日親自召開記者會，宣布軍購特別預算，預計8年投入1.25兆的經費，以及公布2項行動方案；另外，賴在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

廣告 廣告

入口網站《Yahoo奇摩新聞》今（1）日以「總統賴清德宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，你的看法是？」為題發起網路投票，本次投票共計有「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是？」和「賴清德記者會提到：『北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。』你的看法是？」2題，統計時間為今天起至7日，截至今天下午4點半，已有3.6萬人參與投票。

在問題1「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是？」中，47.7%的參與者表示不贊成，其中35.1%完全不贊成、12.6%不太贊成；32.5%表示贊成，其中18.2%非常贊成、14.3%還算贊成，19.8%回答不知道／沒意見。

問題2「賴清德記者會提到：『北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。』你的看法是？」方面，41.3%的參與者表示擔心，其中20.0%非常擔心、21.3%還算擔心；38.4%不擔心，其中19.7%完全不擔心、18.7%不太擔心，20.3%回答不知道／沒意見。

【看原文連結】