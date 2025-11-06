贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨 莫因紐約市勝選沖昏頭
美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地4日舉行首長選舉，結果由民主黨大勝，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。這場選舉也是川普第二任期是否符合選民期待的首場考驗。經濟學人指出，整體而言，民主黨表現超出預期，但一場勝選之夜無法解決該黨長期存在的問題。民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani），就被勝選沖昏頭。
經濟學人指出，34歲的政治素人曼達尼明年上任將掌管高達1170億美元的預算。這次投票率相當高，顯示選民對曼達尼及他社會主義理念的熱情。這是民主黨內主張打擊富豪階層左派的大勝利。那些認為對抗川普的答案在於左派經濟民粹的民主黨人，如今多了一位新英雄。
然而，曼達尼的勝利並未解答民主黨應如何反制川普，也沒有說明他們要如何重新奪回全國政權。畢竟，民主黨候選人在紐約市向來穩操勝券，自1924年以後，他們就未曾在這座城市輸過。
若要尋找啟發，民主黨應該望向維吉尼亞與新澤西。兩地都舉行州長選舉。維州的史潘柏格（Abigail Spanberger）獲勝，結果也不令人意外。共和黨上回在白宮執政時拿下維州州長，已經要回溯到1973年。
然而，史潘柏格以15個百分點的差距取勝，遠超預期。新澤西情況類似，原先民調預測薛瑞爾（Mikie Sherrill）僅以些微差距擊敗實力堅強的共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli），最終卻輕鬆勝出。這打破自1961年以來的慣例，當時是最後一次有候選人在同黨州長連任兩屆後仍能接續勝選。
一些民主黨人可能會認為，紐約市長選舉顯示選民被極左派政策所激勵，民主黨的實力其實比預期更強，明年的期中選舉幾乎已經勝券在握。那將是錯誤的結論。
那麼，正確的教訓是什麼？第一，要聚焦經濟與生活負擔問題；曼達尼、薛瑞爾與史潘柏格都這麼做。第二，要挑選符合地方特性的候選人。史潘柏格曾在中情局任職，薛瑞爾則是前海軍直升機飛行員。她們都展現出愛國精神，有助於化解共和黨宣傳「民主黨人憎恨美國」的攻擊。第三，不要在動盪時代扮演體制捍衛者。紐約客或許並不真的想要社會主義，曼達尼的政策也將受到市與州法規的嚴格限制，根本難以推行。
與一年前相同，這場選舉與其說是對某項政見的背書，不如說是民怨的再度宣洩。
經歷一年內省後，終於能對川普揮出一記重擊，確實讓民主黨在展望明年期中選舉時鬆一口氣。但當這股暫時的欣慰消退，他們仍得面對相同難題。該黨的移民、氣候變遷與種族政策立場，與他們爭取全國勝選所需的選民觀點仍相去甚遠。如今又選出一名民主社會主義者作為旗手之一，只會加深這個問題。曼達尼充滿活力的競選讓紐約人心情愉快，但他的勝選恐怕會讓共和黨的選戰幕僚暗自竊喜。
更多世界日報報導
波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
潛入哈佛醫學院引爆炸藥並向友人吹噓 2麻州男被捕
其他人也在看
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 13 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 11 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 10 小時前
民進黨2026選對會拍板蘇巧慧選新北 苗栗、雲林「這2人」出線機率高
2026地方大選逼近，民進黨內初選提名作業也正如火如荼進行中，民進黨選舉對策委員會今（5）日下午拍板，新北市由民進黨立委蘇巧慧參選，將提報至中執會確認後，正式完成提名程序；另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨立委劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。 民進黨選對會今日下午舉行會議，黨發言人吳崢轉述，選對會將向中執會......風傳媒 ・ 1 天前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 3 小時前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 1 天前
張善政緊張了？「鴨子滑水」經營桃園 王義川親回何志偉參選傳聞
即時中心／顏一軒、李美妍報導正國會綠委王義川、總統府副秘書長何志偉被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，期盼能粉碎現任國民黨籍桃園市長張善政的連任之路；而王義川近期已悄悄在桃園市設立「普發一萬立委諮詢服務處」經營基層，外界矚目他是否有意競選。對此，王義川今（6）日表示，民進黨桃園市長候選人的提名是由黨中央徵召，徵召就是徵召。民視 ・ 5 小時前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 1 天前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 2 小時前
從公關政治到紅統夢──盧秀燕按兵不動、鄭麗文高調發聲的危險交叉
身段柔軟是盧秀燕市長給外界的政治形象，遇到會影響聲望的新聞事件就隨即道歉，市政處事上則迴避爭議。熟知台中市政的人就知道，盧秀燕面對議會監督，即使議員嚴厲責罵，都鮮少看到市長會當眾認錯。 善於在媒體面前道歉，和藹可親的媽媽市長，進到議會則是固執嚴厲的盧市長。這都是擅長「公關政治」的盧秀燕，擔任台中市長以來，相當常見的做法。思想坦克Voicettank ・ 14 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
笑喊幫蘇巧慧加油！李四川再談輝達 「傳月底宣布參選新北」本人鬆口了
藍綠白積極備戰2026大選，新北市除了已經表態的民眾黨主席黃國昌、由民進黨拍板的立委蘇巧慧之外，傳聞台北市副市長李四川將代表國民黨出戰；李四川本人也於6日受訪時強調，現階段仍以「輝達總部進駐」為首要目標，選舉的事情暫時不會多想。李四川6日出席北投福星公園交通教學區與地下停車場啟用典禮，首先針對民進黨拍板蘇巧慧出戰新北市表態，喊話「恭喜屏東的女兒」並表示會為對......風傳媒 ・ 4 小時前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前