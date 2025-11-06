贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨 莫因紐約市勝選沖昏頭

美國紐約市、維吉尼亞州與新澤西州等地4日舉行首長選舉，結果由民主黨大勝，一吐去年總統大選慘敗的怨氣。這場選舉也是川普第二任期是否符合選民期待的首場考驗。經濟學人指出，整體而言，民主黨表現超出預期，但一場勝選之夜無法解決該黨長期存在的問題。民主黨最好別因為紐約市選出首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani），就被勝選沖昏頭。

經濟學人指出，34歲的政治素人曼達尼明年上任將掌管高達1170億美元的預算。這次投票率相當高，顯示選民對曼達尼及他社會主義理念的熱情。這是民主黨內主張打擊富豪階層左派的大勝利。那些認為對抗川普的答案在於左派經濟民粹的民主黨人，如今多了一位新英雄。

然而，曼達尼的勝利並未解答民主黨應如何反制川普，也沒有說明他們要如何重新奪回全國政權。畢竟，民主黨候選人在紐約市向來穩操勝券，自1924年以後，他們就未曾在這座城市輸過。

若要尋找啟發，民主黨應該望向維吉尼亞與新澤西。兩地都舉行州長選舉。維州的史潘柏格（Abigail Spanberger）獲勝，結果也不令人意外。共和黨上回在白宮執政時拿下維州州長，已經要回溯到1973年。

然而，史潘柏格以15個百分點的差距取勝，遠超預期。新澤西情況類似，原先民調預測薛瑞爾（Mikie Sherrill）僅以些微差距擊敗實力堅強的共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli），最終卻輕鬆勝出。這打破自1961年以來的慣例，當時是最後一次有候選人在同黨州長連任兩屆後仍能接續勝選。

一些民主黨人可能會認為，紐約市長選舉顯示選民被極左派政策所激勵，民主黨的實力其實比預期更強，明年的期中選舉幾乎已經勝券在握。那將是錯誤的結論。

那麼，正確的教訓是什麼？第一，要聚焦經濟與生活負擔問題；曼達尼、薛瑞爾與史潘柏格都這麼做。第二，要挑選符合地方特性的候選人。史潘柏格曾在中情局任職，薛瑞爾則是前海軍直升機飛行員。她們都展現出愛國精神，有助於化解共和黨宣傳「民主黨人憎恨美國」的攻擊。第三，不要在動盪時代扮演體制捍衛者。紐約客或許並不真的想要社會主義，曼達尼的政策也將受到市與州法規的嚴格限制，根本難以推行。

與一年前相同，這場選舉與其說是對某項政見的背書，不如說是民怨的再度宣洩。

經歷一年內省後，終於能對川普揮出一記重擊，確實讓民主黨在展望明年期中選舉時鬆一口氣。但當這股暫時的欣慰消退，他們仍得面對相同難題。該黨的移民、氣候變遷與種族政策立場，與他們爭取全國勝選所需的選民觀點仍相去甚遠。如今又選出一名民主社會主義者作為旗手之一，只會加深這個問題。曼達尼充滿活力的競選讓紐約人心情愉快，但他的勝選恐怕會讓共和黨的選戰幕僚暗自竊喜。

