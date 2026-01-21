贏不了就合作？全球兩大美妝零售通路正式結盟

〔記者邱巧貞／台北報導〕曾在韓國市場正面交鋒的兩大美妝零售勢力，如今選擇放下競爭、轉向合作。LVMH集團旗下美妝通路Sephora與南韓CJ集團旗下的美妝與健康產品零售龍頭OLIVE YOUNG，近日宣布建立全新策略合作夥伴關係。

這項合作的核心，在於結合Sephora的全球通路網絡與Olive Young對K-Beauty的策展與市場洞察能力，雙方將攜手把 Olive Young精選的韓系美妝品牌導入Sephora的線上與線下通路，進一步提升韓國美妝品牌在國際市場的能見度與商業規模。

廣告 廣告

Sephora曾於2019年高調進軍韓國，試圖複製其在歐美市場的成功模式，卻因當地消費者高度集中於Olive Young的通路體系，以及市場競爭激烈，經營成效不如預期，最終於2024年結束韓國業務。

此次的合作架構下，Sephora將於全球多個市場的實體門市與電商平台中，設立由Olive Young策展的「K-Beauty專區」，主打當前最具話題性與成長潛力的韓國美妝品牌。首波計畫將於 2026年下半年 在美國與加拿大啟動，隨後擴展至新加坡、馬來西亞、泰國、香港等亞太市場，並預計於2027年進一步進軍中東、英國與澳洲。

此外，自2026年起，Sephora旗下多個品牌，包括Fenty Beauty、Rare Beauty以及Sephora Collection，也將進駐Olive Young在韓國的實體門市與線上平台。這代表Sephora仍可透過Olive Young的通路優勢，維持其在南韓這個美妝風向指標市場的影響力。

此外，Olive Young也同步推動自身的全球擴張計畫，包括預計於2026年在美國洛杉磯開設首家旗艦店，從策展平台進一步升級為具備實體體驗與品牌輸出能力的全球K-Beauty樞紐。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美股收盤》川普再掀關稅風暴！道瓊重挫870點 台積電ADR下殺4.45％

退貨率高、品質差！好市多員工揭「7大地雷商品」清單

台灣人也愛去！這國去年湧入2117萬遊客 年增20.4％遠超亞太區8％

誰是台積電超強業績最大受益者 外媒點出4家公司

