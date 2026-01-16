贏了5次台南有比較乾淨？謝龍介細數「綠執政爛帳」打臉陳亭妃

民進黨立委陳亭妃從台南市長初選出線，她強調自己過去「連贏」國民黨台南市長參選人謝龍介。對此，謝龍介今（16）日受訪對此感到遺憾並直言，政治人物從政應該思考如何造福百姓，而非只想著打敗政敵。他反問陳亭妃贏了5次，台南有比較好、比較乾淨或更清廉嗎，批評民進黨在台南執政32年，已讓鄉親失去安全感。

國民黨立委謝龍介。（資料圖／中天新聞）

今年台南市長選戰，民進黨初選民調結果由立委陳亭妃出線，將與國民黨立委謝龍介對決。謝龍介今天上午接受廣播媒體專訪時指出，陳亭妃想的是如何打敗政敵，但他想的都是要讓台南市民贏。他直言民進黨在台南市執政多年，「骯髒臭爛」，台南鄉親想改變，但陳亭妃只想要自己贏。

謝龍介細數民進黨執政後的問題，包括台南市政府長照貪污、消防器材貪污、爐渣圖利、太陽光電圖利等弊案，認為人民已經厭倦。他也提到自己在擔任台南市議員任內，公開告過3任市長，就是希望這個城市能夠更好，執政者也應該要對台南鄉親負責。

民進黨立委陳亭妃。（資料圖／中天新聞）

談到選情，謝龍介表示，4年前他在挑戰連任的台南市長黃偉哲時，民調甚至一度落後50%，因此現階段民調落後給陳亭妃，他認為形勢上已經與4年前不同了。他允諾若當選，會用最精華的4年投入市政，市府首長絕對會工作到晚上11點，自己也會維持開直播的慣例，在第一線與市民們溝通。

謝龍介強調，台南鄉親跟政治人物都知道他說到做到，而且細數30多年來，歷年首長們宣布要做但沒做的市政起碼有500件，這4年光是把過去規劃了、該做的事情拿出來做就做不完了，自己會拚命地把台南清乾淨。他也表示這次選戰國民黨內整合很順利也團結，鄉親給予的鼓勵都比4年前更加倍，會一步一腳印，希望帶給台南市改變，會拿生命中最精華的4年付出給台南市。

