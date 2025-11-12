贏在起跑點！她靠阿公川普受邀打LPGA 老虎伍茲親授心法

美國總統川普的長孫女凱伊川普受邀參加LPGA賽事。美聯社



美國總統川普的長孫女凱伊川普本週現身LPGA安尼卡女子高球賽球賽，但靠得不是球技，而是她難以匹敵的家世背景。凱伊川普是在上月底收到贊助商外卡邀請參加比賽，賽前除了有阿公傳授心法，母親的現任男友、高球名將老虎伍茲也給出定心丸。

18歲的凱伊川普（Kai Trump）上月底宣布，收到安尼卡女子高球賽（The Annika）的贊助商外卡邀請，將參加本週登場的LPGA比賽，而這也是她人生第一次參加世界級的女子高球賽。

凱伊川普週一（11/10）和賽是主辦人、世界高球名人堂成員索倫斯坦（Annika Sorenstam）一起參加職業業餘配對賽。

凱伊說，賽前收到母親男友、15屆大滿貫冠軍老虎伍茲（Tiger Woods）的加油打氣。她說：「他（伍茲）可是全世界最厲害的高球選手，更是一個很棒的人。他叫我好好享受比賽，順其自然，會發生的就讓它發生。」

除了老虎伍茲，凱伊另一個背後大咖則是她的祖父川普。她說：「我爺爺基本上也是叫我樂在其中，不要緊張。我盡力做到。」當被問到她和爺爺誰的球技比較好時，凱伊沒有正面回答，只說川普「打得很好」。

凱伊就讀佛州棕梠灘郡班傑明高中，高中畢業後將於明年參加邁阿密大學高球校隊。她目前在美國青少年高爾夫協會（AJGA）的排名為第461名。

週一和凱伊一起搭檔的索倫斯坦說，她非常佩服凱伊的情商：「老實說，我不知道她是如何辦到的。才小小年紀就收到這麼多批評，她的內心一定非常強大。我們都曾經多少收到批評，但她收到的批評可是我們的一千倍。所以我希望她能放輕鬆，好好享受比賽，我們希望她能像在家一樣感受到歡迎，給這女生一個機會，這就是我們本週的任務。」

