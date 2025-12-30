贏在起跑點 蔬食吃出強心臟

我們都知道蔬食可以預防許多的慢性疾病，而最近有一則刊登在《食品科學與營養評論》上的新研究說，兒童和少年吃蔬食，心血管疾病風險會比一般雜食的兒少來的少。許多人會認為小朋友還在發育，植物性飲食是不是會局限營養的攝取，但其實葷食該有的營養，素食都不會少，我們就找了一個蔬食家庭，來看看孩子們從小吃素是不是更健康。

台大藥學系副教授 徐菀曾：「我們會用大黃瓜 裡面把它挖空，我們把香菇 四季豆切碎，加一些豆腐把它攪拌攪拌之後，拿去蒸 這些，都還是滿受小朋友歡迎的。」

全家都吃蔬食，徐菀曾和丈夫每天都會想不同的菜色，讓餐桌上永遠有新花樣，一家人一起吃飯，氣氛無比溫馨。

台大藥學系副教授 徐菀曾：「(小孩子)好像身高來說，是沒有比別人矮，體重也都是在標準以上，最重要的是我覺得，尤其是姊姊，我覺得小朋友的皮膚很好，在感冒上面也是不會說，很嚴重的流感或什麼，感冒都不會好。」

這個家庭長期茹素，孩子們卻越來越健康。許多人認為蔬食會影響孩童的健康發展，但其實葷食有的營養，素食幾乎都有。特別要注意的，只有一些維生素的攝取。

營養師 舒宜芳：「比較簡單的，我們就是從營養補充品，B群或者B12的營養補充劑來補充，當然另外現在也有一些食物裡，他們會去強化(添加)，有一些植物奶，或者我們講營養酵母，還有一些早餐穀片的麥片之類，他們也會去強化。」

刊載食品科學與營養評論上的，最新研究指出，植物性飲食的兒童少年，心血管疾病風險遠小於其他同齡雜食者。徐菀曾長年研究心血管的經驗，也認同這樣的說法。

台大藥學系副教授 徐菀曾：「我們會減少動物性油脂的攝取，再來就是因為，當我們真正有去考量一些，點心當中 可能是葷食的來源，我們對於油脂的攝取，以及對於加工品的攝取，也會越來越少。」

讓飲食回歸原始和簡單，或許是蔬食到最後的樣貌，從兒少開始茹素，遠離加工食品，提升健康和活力。

