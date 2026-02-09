贏太多！自民黨比例代表制候選人不足 拱手讓出14席

日本眾議院8日進行改選，由高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是多達352席。現在更因為在比例代表制贏得太多席次，導致名單上的候選人不足，必須拱手讓出14席，足見自民黨的壓倒性勝利。

日眾院改選，自民黨拿下壓倒性勝利。（圖／路透）

據每日新聞報導，在本次眾議院選舉中，自民黨的比例代表名單上共有67名候選人，然而以總票數計算，自民黨應可贏得81席。

由於單一選區和比例代表制選舉中均有多數候選人當選，自民黨在比例代表制的南關東選區、東京選區、北陸信越選區和中國選區分別讓出6個、5個、2個和1個席次。

高市早苗人氣帶動全黨氣勢，狂掃316席。（圖／路透）

類似的情況也發生在2005年，時任首相的小泉純一郎提出改革的「日本郵政民營化法案」，但遭到參議院以125票反對、108票贊成否決。為挽回局面，小泉純一郎決定解散眾議院，被稱為「郵政解散」。隨後自民黨以296個席次的絕對優勢獲勝。

