贏得提名後首發聲 陳亭妃：27年來謝謝人民 台南是我們的家

[Newtalk新聞] 立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調勝出，她對此表示，走過完整27年的從政歷程，感謝一路以來人民的陪伴與鞭策，讓她在服務台南的道路上始終不敢鬆懈。現在邁入第28年，人民要繼續鞭策她，共同承擔新任務，「我要和所有台南人作伙把台南顧好。」

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人走過來的，是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒她、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待。」她強調，政治不只是掌聲，也需要承擔與自省，而這正是她一路走來始終放在心上的事。

談到未來，陳亭妃也特別感謝賴清德總統。她指出，自己在政見發表會中曾提到，賴清德當年參與第一屆大台南市長初選的過程，是她非常重要、也非常珍貴的學習歷程。「在行政資源有限的情況下，賴清德堅持『人民最大』的精神，最終贏得初選。」

陳亭妃進一步表示，未來也將持續向賴總統請益台南治理的經驗，並向賴主席保證，2026年的台南市長選舉一定不會讓他擔心，而且「一定要大贏」，為2028年賴清德總統連任奠下最穩固的基礎。她強調，台南是賴總統的本命區，在藍白合態勢下，更要在台南贏得比2024年更亮眼的成績。

針對接下來的布局，陳亭妃表示，將第一時間主動安排拜訪林俊憲委員、黃偉哲市長，以及郭國文、林宜瑾、賴惠員等立委同事，並將林俊憲委員的市政規劃一同納入政策白皮書，未來更與2026年並肩作戰的議員夥伴深入交流。她指出，面對藍白合縱連橫、變數極高的政治局勢，台南更需要一個團結、穩定、能打勝仗的團隊，「亭妃有信心，六戰六勝謝龍介，和議員們組成最強陣容，打出一支漂亮的全壘打。」

陳亭妃也特別感謝王世堅委員在此次初選過程中，三次在最關鍵時刻站出來相挺。她表示，「堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的。」這份溫暖，將成為她繼續前進的重要力量。

陳亭妃強調，未來自己將繼續秉持一路走來的鐵馬精神，用行動政府、行動市長、行動正能量，真正走進基層、走到人民身邊，並以女力的溫柔與韌性，為台南帶來更踏實、更有感的改變。她也重申，會信守初選期間對台南市民所做出的每一個承諾，持續用行動，找回人民對政治的感動。

「謝謝人民陪我走了27年，接下來，我們一起顧好台南這個家。」陳亭妃表示，這不只是一句話，而是她接下來最重要的責任與使命。

