贏得輝達信任 將帶黃仁勳還願

輝達落腳北士科，台北市長蔣萬安（前中）上月前往T17、T18基地視察，說明北士科未來發展藍圖，並與副市長李四川（前左）等人合影。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安接受本報專訪，說明輝達進駐北士科的折衝及努力的過程。（黃世麒攝）

輝達確定落腳北士科T17、T18，預計本月底和台北市政府簽約，台北市長蔣萬安表示，市府不但贏得輝達信任，更是輝達可靠夥伴，市府團隊在經歷地上權轉移關卡後，還到北士科附近的土地公廟還願，若輝達執行長黃仁勳屆時出席簽約儀式，他也會帶黃一起去土地公廟參拜。

蔣萬安指出，得知輝達欲在台灣設立總部、尚未確定選址台北時，他即叮囑副市長李四川此案，「只許成功不許失敗」；如今確定落腳北士科，蔣萬安回憶說，在接到輝達有意在台設總部時，市府便成立專案小組，直言輝達對台灣重要性不只北市，更影響台灣未來2、30年甚至50年的產業發展。

他透露，市府去年與新光人壽談判過程中，不但贏得輝達信任，甚至在與新壽協商僵持不下時，市府即為留下輝達找了「祕密基地」，輝達也馬上派人去看，市府也因此成了輝達可靠夥伴。

對於本月底簽約儀式，蔣萬安表示，黃仁勳曾在去年11月回應非常樂意出席，但當時未確定是否會來台參與尾牙；黃仁勳確定會來尾牙後，他就很想趁黃來台時一起前往T17、T18走走，並與市府團隊一同前去附近土地公廟參拜，希望讓黃仁勳感受台灣傳統，也保佑後續動工及施工期間一切順利。

蔣萬安說，爭取輝達留在台北的同時，市府也積極招商募資，串聯內湖科技園區、北士科及南港軟體園區，打造關鍵AI創新廊帶，緯創、緯穎等輝達供應鏈夥伴，分別於去年7月和10月宣布成立內湖研發大樓與內湖總部，Google則在去年11月啟用士林AI基礎建設研發中心。蔣萬安向輝達喊話，台北具備人才跟生活機能優勢，也有最緊密的產業鏈合作夥伴。