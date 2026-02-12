贏蘇澳等於贏宜蘭！民進黨布局關鍵戰區 謝正信接棒參選鎮長拚「鐵三角」

黨部今（12日）宣布徵召縣議員謝正信（左二）出戰鎮長，並與縣長參選人林國漳（左三）、鎮民代表會主席歐進義（右二）一同前往市場拜票造勢。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣黨部將蘇澳列為左右選情的核心戰區，主委邱嘉進更以「拿下蘇澳，就握住宜蘭」形容其戰略地位。黨部今（12日）宣布徵召縣議員謝正信出戰鎮長，並與縣長參選人林國漳、鎮民代表會主席歐進義一同前往市場拜票造勢，展現整合態勢，喊出縣鎮同步、資源加乘「鐵三角」的發展藍圖。

鎮長李明哲任滿兩屆後，將轉換跑道投入縣議員選舉，並公開力挺謝正信接棒，兩人偕同歐進義現身，象徵地方權力順利交接。李明哲表示，感謝8年來與鎮民並肩努力，未來會把第一線累積的施政經驗帶進議會，持續替蘇澳發聲，確保重大建設與地方需求獲得關注。

邱嘉進指出，此次布局不只是人選更替，而是強調合作與承擔的政治文化，透過世代銜接與分工，讓施政方向維持穩定。他認為，謝正信橫跨中央與地方的服務背景，有助延續既有成果，並替蘇澳開創新動能。

對於投入選戰，謝正信形容這是一份責任的接續，而非從零開始，他提到，過去在議會持續為地方把關預算、推動建設，若未來獲選，將以務實作風推進鎮政，讓公共服務與基礎建設再升級，帶動城鎮穩健成長。

林國漳則看好謝正信的基層實力與問政表現，認為是地方期待的領導人選，他提出，若縣長、鎮長與議員席次皆能到位，可形成合作緊密的「蘇澳鐵三角」，再結合代表會力量，提升行政效率與建設速度。

歐進義在現場鄉親致意，呼籲共同支持謝正信挑戰鎮長，他強調，多年來團隊互助合作，未來也會扮演監督與協力角色，凝聚地方共識，讓蘇澳持續向前。

