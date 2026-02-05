贏這都 鄭麗文氣勢就大了 蔡正元揭現實：至少保護國民黨支持者

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照）

國共論壇睽違9年在兩黨智庫籌辦下重啟，雙方都相對低調，探討主題也選取低敏感性的議題，包括旅遊、人工智能、低碳發展等合作。前立委蔡正元直言，統獨不是國民黨能決定，最實務的是國民黨選舉的輸贏，保護台灣人民的利益，最起碼也要保護國民黨支持者。

蔡正元5日在《張雅婷辣晚報》節目表示，兩岸關係是一件事情，國民黨對美關係是一件事情，今年選舉輸贏又是一件事情，可是這三件事會互相影響，所以如何去拿捏？這比較實際。務實來講，國民黨畢竟還是在野黨，對兩岸關係的發展影響有限，民進黨給你限制這限制那，你都不能動。比如這次去對岸參加兩黨政治論壇，民進黨就下令好幾個教授不能去，就沒有大牌教授去了，這是一個現實。

「至少投石問路了，我也贊成。」蔡正元指出，可是現在問題是，這樣對於2026的選舉是正面、負面、加分、減分？要去評估一下。看起來有加分也有減分。現在對美關係，國民黨的立場是什麼？像翁履中教授就說國民黨親中反美，因為藍委不通過國防預算。不管如何，有問題要去解決，解決要有一個清楚的戰略。國民黨現在提名縣市首長碰到一點困難，這個可能黨主席要積極去處理。

蔡正元強調，不能說推給制度，制度沒有黨主席去推動，是不會動的。這點鄭麗文可能要清楚，她的政治前途在於國民黨選舉是輸是贏，不是在於有沒有習鄭會、鄭習會，先弄清楚這點再說。除非真的有幫助，也不是說接受採訪、去美國訪問，「是你的選將會不會贏！」

蔡正元直言，如果高雄贏了，那鄭麗文氣勢就很大了！如果高雄輸、這裡也輸、那裡也輸，就沒戲唱了。政治是一個很現實的東西，輸贏才跟鄭麗文有關，兩岸和平是跟當政者的賴清德有關。執政是一切的基礎，統獨不是國民黨能決定，那國民黨能幹嘛？針對不同族群，要去推銷不同政見，想想什麼政見有用。「盡最大的努力，保護台灣人民的利益！」保護不了台灣人民，至少保護國民黨的支持者？

