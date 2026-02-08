贏過上市公司！宜蘭最狂尾牙「老闆加碼1000萬」 安慰獎1.5萬拿到手軟

生活中心／朱祖儀報導

宜蘭有老闆尾牙「霸氣加碼1000萬」，讓員工現金抽到手軟。（圖／網友@rong8166授權提供）

許多公司行號會在農曆過年前舉辦尾牙，犒賞員工過去一年的辛勞。一名人妻表示，最近去參加老公公司的尾牙，沒想到老闆竟霸氣「加碼1000萬」，豪發上百個6萬以上的紅包，讓她驚呼，「全宜蘭最狂！」不少人看了也相當羨慕。

「絕對是全宜蘭最狂的！」原PO在Threads發文表示，最近去參加老公公司尾牙，老闆現場加碼1000萬元，豪發100包5萬元紅包、170包6萬元紅包、10包10萬元紅包，還有35個2至15萬元的紅包，「超扯超扯！」就連沒抽到的人也有1萬5000元的安慰獎。

不少網友看了驚呼，「贏一堆上市公司，老闆大氣」、「現在應徵來得及嗎」、「宜蘭最狂，沒有之一了吧」、「表示公司很賺錢，老闆很肯給，已羨慕」、「公司像財神爺在發錢，誰會想走，不把公司做大做強都覺得不好意思」、「別人的公司總是不會讓人失望。」

另外，原PO透露，老公公司是宜蘭印刷業的龍頭，雖然傳產這幾年發展得很辛苦，但老闆該給員工的福利完全沒有少，在現場更是把5萬元當5000元在發，非常肯給員工福利，所以才留得住人。

