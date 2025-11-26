贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
記者施春美／台北報導
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。
楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，紫薯富含花青素與膳食纖維，是能兼具抗氧化與穩血糖的根莖類食物，具有溫和的甜味與高飽足感，是冬季最佳主食。
國健署在其臉書粉專表示，花青素是一種抗氧化植化素，有益於人體健康，例如保護眼睛、改善腸道菌相、降低發炎，但人體無法自行合成，必須靠飲食來補充，通常藍色、紫色、紅色等深色食物的花青素含量較高。
楊世煒列舉紫署的功效：
1. 抗氧化能力強，有助降低慢性發炎與細胞氧化壓力。
2. 纖維含量高，能延緩血糖上升，並增加飽足感。
3. 具多種益生質，可促進腸道益菌生長，有助排便規律。
4. 熱量密度低，適合作為體重管理的替代主食。
