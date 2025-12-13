贏過多數同類！醫揭「養生冠軍魚」Omega-3滿滿 2倍輾壓鮭魚
生活中心／倪譽瑋報導
不少人愛吃魚，牠們身上的養分Omega-3有降血脂等好處。先前家醫科醫師魏士航撰文分享，秋刀魚的Omega-3含量幾乎是鮭魚的2倍，同時也多於其他秋天開始盛產的魚類，堪稱秋季「營養冠軍」。如果不方便每天吃魚，也可用「魚油」補Omega-3，但不宜吃太多顆，且服用抗凝血藥物的患者、準備開刀者，應避免食用。
秋刀魚Omega-3高於多數魚 有助抗發炎、降血脂
魏士航指出，台灣是海島國家，漁獲相當豐富；而攝取魚類中含有的好油脂「Omega-3」，該油人體無法自行合成，其具有抗發炎、降血壓及減少憂鬱等健康功效，對於正在減重的民眾來說，也有助於促進肝臟脂肪酸氧化過程、減少脂肪酸轉為三酸甘油酯，還可以增加脂蛋白酯酶活性、降低血液中三酸甘油酯的濃度。
在眾多魚類中，魏士航點名秋冬季節盛產的秋刀魚，其Omega-3含量高達5199毫克（每100克，下同），幾乎是鮭魚2665毫克的2倍。至於其他魚，午仔魚為1348毫克、香魚為991毫克、鱸魚為196毫克、石斑魚為178毫克，可見秋刀魚在Omega-3含量上有優勢。
魚油的功效？魚油什麼人不能吃？
魏士航補充，若不方便透過吃秋刀魚、鮭魚等「最自然的方式」補充Omega-3，可考慮吃魚油補充品。但要注意，過量攝取魚油可能導致脹氣、消化不良，甚至引發肝指數上升、凝血功能受影響等副作用。
魏士航建議，凝血功能異常者，應避免從魚油中補充Omega-3，還有服用抗凝血藥物的患者、懷孕後期、近期準備開刀者、對海鮮過敏的人，都應避免從魚油攝取Omega-3。而一般民眾要吃魚油，成年人每日攝取量不宜超過2000毫克。
