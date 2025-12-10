贏過4.3萬人！日本最可愛高中女生是「她」

日本最大規模的高中生選美「日本最可愛高中生2025」已在11月30日落幕。（示意圖／翻攝自pexels）





日本誕生了一位耀眼的新星！日本最大規模的高中生選美「日本最可愛高中生2025」，日前在東京舉行最終評選。高一的福井縣學生南里，從4.3萬名參賽者中脫穎而出，不僅一舉奪下總冠軍，更實現了「高一小姐」的三冠王殊榮。得獎後，南里興奮地表示，她已經對演藝圈產生了濃厚的興趣，未來夢想是成為綜藝節目主持人。

根據《モデルプレス》報導，「日本最可愛高中生2025」已在11月30日落幕。這名來自福井縣的高一學生南里，以清純可愛的外型獲得評審青睞。南里談到自己奪冠的心情，坦言剛獲得「SNOW賞」時，她以為自己與大獎無緣。因此當主持人唸出她的號碼13號時，她簡直不敢相信，激動得熱淚盈眶。

南里透露，自己當初參加比賽的動機竟然是「一時興起就報了名」，目的僅是為了免費獲得一副彩色隱形眼鏡，從未想過自己能走到這一步。她首次公開參賽就贏得了大獎賽冠軍，可說是天賦異稟。她也分享了父母的有趣反應，笑說自己是透過第二輪試鏡後才告訴媽媽，媽媽當時只反應「哦，真的嗎？」，現在則為她感到驕傲。

在獲得包括最高獎項在內的三項大獎後，南里對演藝事業的興趣大增。她表示，現在有了明確的目標和夢想，就是出現在電視節目中。她最想演出的節目是《Dancing!Sanma Goten!!》，更明確指出，她非常喜歡綜藝節目，渴望成為《Sekai no Hate Made Itte Q!》中的「出川女孩」，展現了對綜藝節目主持的野心。

談到自己的奪冠秘訣，南里透露，她在比賽期間最大的努力就是控制飲食，盡量少吃，並且一邊看YouTube頻道一邊按摩腳。最辛苦的環節是直播，有時候一天要直播5小時。但她憑藉著永不放棄的信念和與粉絲的互動，最終堅持了下來。她也表示，未來希望在東京的演藝圈努力發展，目標是像她欣賞的2023年冠軍米澤莉亞一樣，能夠持續活躍在多個領域。



