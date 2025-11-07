贏錢也無法出金！台中警破獲運動博奕網機房 不法洗錢賭資逾4億

記者賴一銀、江濬禓／台中報導

台中市刑警大隊日前破獲一個藏身在市區裡的博奕網機房，犯嫌在台灣與中國分別經營兩個賭博網站，在營運一年半的期間賭資出入更高達4億元。

員警手持破壞器材，對著玻璃就是一陣狂砸，強勢攻堅，台中市刑警大隊接獲情資，有一名31歲的何姓男子在台中南屯區架設機房，經營運動賽事博弈網站，每月經手賭資高達新台幣2000萬元，經營期間出入金額更高達4億元，不法獲利估超過2000萬元。

台中刑警大隊偵五隊隊長李嘉興：「台中市刑警大隊偵辦網路博弈集團之洗錢案，查扣何姓主嫌等12人於台中市經營運動賽事博弈網站，每個月經手賭資金額逾新台幣2000萬元，且調查過程中發現有多名玩家贏錢後卻無法取得賭金。」

何姓主嫌等12人被逮。

警方調查發現，這個博奕犯罪集團分別在台灣與中國經營賭博娛樂城跟地下運動賽事賭注，其中在台灣的娛樂城網站還有人贏錢卻沒有辦法出金，警方在這次攻堅行動，總共逮捕到主嫌在內共12名犯嫌，不少人還是以客服、文書打字工作人員的名義，在求職網站上面被招攬進去協助犯罪，後續也被依刑法賭博、詐欺、洗錢防制法等罪，被台中地檢署偵辦後起訴。

