贏麻了！台灣人均GDP狠甩日韓 我稱霸四小龍

財經中心／師瑞德報導

台灣經濟寫下歷史新頁！星展銀行最新報告指出，受惠AI熱潮，2025年台灣GDP成長率達7.2%，人均GDP更以3.8萬美元首度同時超越日韓，榮登亞洲四小龍之首。展望2026，GDP預估仍有4.8%強勁表現。但專家也示警，經濟將呈「K型發展」，科技業一支獨秀，傳產與房市則面臨寒冬，投資人應留意風險。（AI製圖）

台灣經濟表現持續驚艷國際！星展銀行（DBS）8日舉辦2026年第一季經濟展望記者會，資深經濟學家馬鐵英帶來重磅分析，指出在人工智慧（AI）熱潮的強力助攻下，台灣2025年經濟展現了驚人的爆發力，全年GDP成長率預估高達7.2%，不僅創下自2010年以來的新高紀錄，更與印度、越南並列亞洲成長最快的前三名。

狠甩日韓！台灣確立亞洲霸主地位

最令國人振奮的是，台灣人均GDP預估將達到3.8萬美元，寫下史上首度「同時超越」日本與韓國的里程碑，正式確立了台灣在亞洲經濟版圖中的領先地位。展望2026年，星展銀行對台灣前景依然充滿信心，將GDP成長預測大幅上調至4.8%。馬鐵英分析，這意味著今年台灣仍將穩坐「亞洲四小龍」之首，成長動能持續領先香港、新加坡與韓國，且隨著經濟結構轉型成功，台灣與日韓之間的人均GDP差距預料將進一步擴大。

最狂劇本挑戰7%！AI成關鍵引擎

針對未來的經濟走勢，星展也推演了三種可能情境：在基本情境下，若AI硬體需求維持穩健且美國關稅政策溫和，台灣GDP將落在4%至5%之間；若AI發展演變為持續性的「超級週期」，且美國給予台灣關稅豁免，樂觀情境下的成長率甚至有望挑戰6%至7%的驚人水準；反之，若AI動能減弱或關稅戰惡化，成長則可能放緩至2%至3%。

K型風暴來襲 科技吃肉房市喝湯

然而，在一片榮景之下，馬鐵英也特別示警，台灣經濟結構將呈現強弱分明的「K型發展」。科技產業受惠於全球AI競賽，加上台灣擁有完整的資通訊（ICT）供應鏈，涵蓋先進晶片、伺服器到散熱系統，獲利與投資動能將維持強勁。反觀非科技製造業，則恐面臨嚴峻挑戰，不僅要應對美國潛在的關稅風險，還得承受中國內需疲弱與產能過剩的壓力；此外，國內建築業因房價所得比未見改善，加上銀行不動產貸款水位仍高，預期房市將持續處於低迷調整期。

告別紅色供應鏈 東協成新金雞母

值得注意的是，台灣的貿易版圖正在發生歷史性的位移。數據顯示，受惠於AI需求與全球供應鏈重組，美國自2024年起已躍升為台灣最大出口市場，佔比達三成；而台灣對東協六國的出口金額更在2025年突破一千億美元大關，首度超越對中國大陸的出口，顯示台灣企業已大幅降低對中國市場的依賴，「南向」與「東進」策略奏效。馬鐵英預測，為了規避貿易保護主義風險，未來台商將進一步擴大對美投資以推動在地生產，同時利用東協日益成熟的製造業生態系，深化供應鏈多元化布局。

面對2026年可能出現的地緣政治衝突、科技股修正以及美元走弱等多重風險，星展銀行最後建議，台灣投資人應審視資產配置，不宜過度集中於單一美元資產。隨著美股評價偏高與美債波動，適度增加全球型基金配置與多元化投資，將是強化財富韌性、因應複雜外部環境的最佳策略。

