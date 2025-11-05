贓款下落不明！誘捕詐團反遭搶300萬 最後1嫌逃5天落網

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名49歲陳姓男子，先前購買虛擬貨幣遭詐騙，一口氣損失28萬元， 他決定拿出300萬元，並前往派出所求助，欲藉此誘捕詐欺犯；30日下午4時許，陳男與對方約在民權東路三段面交，車手拿到錢轉身就跑，埋伏警員上前逮人，車手將300萬元拋給同夥，主嫌隨即開車逃逸，警方循線逮捕主嫌及車手，5天後再逮捕1名共犯，但300萬元仍下落不明。

警方調查，今年3月間，陳男在網路搜尋虛擬貨幣資訊，遂與不明男子相約買幣，他當場確認虛擬貨幣已到帳，回到家後冷錢包卻空無一物，他才發現自己遇到詐欺犯，最後以慘賠28萬元收場。

陳男不甘平白遭詐，遂在網路搜尋詐欺犯下落，日前他又發現一組賣家，手法與詐欺犯如出一轍，他決定前往派出所求助，並拿出300萬元進行誘捕行動，警方勸他以假鈔代替真鈔，陳男認為對方鐵定會識破，一口回絕警方提議。

上月30日下午4時許，陳男與賣家約在民權東路三段前面交，5名警員則在一旁埋伏；孰料，這次未成年車手阿豪（化名）一拿到錢就跑，警員立刻一擁而上逮人，阿豪被壓制前丟出包包，遠方轎車隨即衝出2人，陳姓車手（28歲）拿到錢就往回跑，另名未成年車手阿傑（化名）則揮動棍棒斷後，2名警員慘遭毆傷，但林姓主嫌（40歲）沒等他坐上車，隨即加速逃離現場。

警方調閱監視器畫面後發現，落單的阿傑逃竄到捷運站，想搭車返家卻身無分文，遂向路人借錢並留下個人資料，專案小組才得以鎖定其身分，循線前往新竹逮人，31日凌晨5時許先逮捕阿傑，上午10時許再逮獲林男，目前只剩陳男在逃。

警方將林男帶回住家搜索，卻未發現被搶走的300萬元，懷疑贓款已交給幕後主使者；林男應訊時答非所問，儘管2名未成年車手皆供稱是他主導，林男依舊否認到底，甚至謊稱他與被害人有借貸關係，由於他堅不吐實，亦不願交代300萬元流向，檢方複訊後聲押林男獲准。

4日傍晚6時許，逃亡5天的陳男在新竹縣湖口鄉遭逮，陳男應訊時供稱，一切皆是林男主導，他只是從旁協助，警方訊後將依強盜、詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦，並持續追查贓款300萬元下落。

