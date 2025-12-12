贓車大塞車2-1》打詐國家隊查扣豪車爆倉 南區贓物庫空間告急

南區大型贓物庫(俗稱大贓)空間告急，出現車滿為患嚴重塞車，公平性也遭質疑。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄專題報導〕詐團已是全民公敵，他們詐吸百姓血，買豪車住豪宅，被害人報案冀望拿回被騙的錢止血減損，檢警調「打詐國家隊」拚命打詐、扣車封屋，拍賣後回補損失，但南區大型贓物庫(俗稱大贓)空間告急，出現車滿為患嚴重塞車窘況，恐影響打詐成效。

扣車因無法隨案移送入庫，查緝單位只好暫時保管，但車越扣越多、越放越久，許多查扣豪車車身早已覆蓋一層厚厚灰塵，增加查緝單位保管壓力，以及未來拖吊、修車等處置費用，意外形成打詐包袱，也影響查扣意願，一旦拍賣犯罪不當所得減少，被害人冀盼彌補被詐的錢財，也會隨之縮水。

廣告 廣告

11豪車無法入大贓

據調查，高市刑大自今年初迄今，查扣詐團犯罪所得的轎車，仍有11輛豪車無法送入大贓，只能到處塞，還有一輛高價500萬的保時捷電動跑車，今年3月就扣達十個月，這些豪車面臨故障無法動彈壓力，以及拖吊、復原等額外費用，一旦遺失還要扛賠償責任。

贓車還佔用許多官警、洽公停車位，檢警每次詢問大贓管理員，總得到一句「快了」回應，結果一等又過了3個月，仍無下文。

橋頭地檢署今年3月指揮高市刑大追緝以楊、劉姓男子為首腦的假投資洗錢詐團，以「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」、 「創造支付數位資產」、「亞洲支付數位資產-認證幣商」、「ABP 亞洲區塊鏈交 流平台」、「KKK 認證幣商」、「MoneyElma 虛擬貨幣交易平台」、「亞灣認證幣商」、「亞灣商家-區塊鏈相關」等假幣商LINE帳號，詐騙至少72名被害人，不法所得近7000萬元，其中還有一輛價值500萬的保時捷電動跑車，自3月查扣至今，長達8個多月仍無法送進南區大型贓物庫。

當檢方振臂召開破案記者會，許多查緝人員卻是提心吊膽，憂心這些豪車會淹沒了查緝機關的空間，甚至要背負豪車損壞賠償責任，以及未來龐大的拖吊、修車費用。

南區大贓 500車位不夠塞

專收查扣車輛的南區大型贓物庫(簡稱大贓)，負責收受雲林、嘉義、臺南、高雄、橋頭及屏東等地方檢察署查扣車輛，庫區內可停放500輛轎車，大贓目前幾近停滿，打詐國家隊查扣的豪車，無奈全數塞於門外等待「消化」。

南區大型贓物庫人員表示會就欲入庫的車輛予以取號登記，目前取號排隊約100號左右，雄檢表示為顧及公平，以各地檢署劃分，若有空出車位再通知排隊取號的查緝單位，但警調人員透露從未領到牌號，也未被告知「被登記」幾號，只能引頸而望。

入庫贓車大塞車，有檢察官也意識到此一問題，一邊打詐偵辦複雜案情，還要一邊協調主嫌自行賣車賠償，換取被害人原諒進而酌減刑度，以減少大贓空間不足的衝擊，打詐國家隊在衝鋒陷陣之餘，還得為查扣的贓車奔走、扛責，贓塞大塞車亟待解決。

打詐國家全力打詐扣車助被害人減損，但大贓停車空間爆滿大塞，警方只好在自己機關到處塞。(記者黃良傑攝)

打許豪車久扣積灰塵，警方需負保管責任，龐大拖吊維修費成查緝單位負擔。(記者黃良傑攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

不甘母被騙130萬 台中女趴車阻擋遭輾重傷 車手殺人未遂起訴

7旬翁網戀險賠老本 屏警局長甘炎民祭「搶人戰」斬斷詐鏈

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

馬防部官兵涉與詐騙集團勾結 指揮官劉慎謨遭調職丶尹昌榮中將接任

