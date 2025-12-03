贓車大膽在警車前闖紅燈 歸仁警運用科技手到擒來

歸仁警方運用科技查獲闖紅燈的贓車。（民眾提供）

記者黃文記／歸仁報導

歸仁分局文賢派出所警員謝育朝及張雯倩於日前晚上執行巡邏勤務時，在仁德區文賢路一段與仁德轉運站附近發現一輛機車闖紅燈，即上前示意該機車駕駛人停車接受稽查，當場以M-Police「智慧警勤輔助系統」確認該機車係贓車後，遂將莊姓竊嫌帶回派出所，偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，該闖紅燈騎士接受警方盤查時，面露不安神情且支吾其詞，表示該機車係向朋友借用，但忘了朋友姓名及聯絡方式。員警為求慎重，當場以M-Police「智慧警勤輔助系統」確認該機車係贓車後，遂將莊姓竊嫌帶回駐地了解。

經查該莊姓竊嫌於十一月下旬某日下午在高雄市仁武區和平巷附近見機車鑰匙插在機車上未拔，遂竊取該車供己使用，騎乘數日後經過仁德區時因闖紅燈被警查獲。全案經警詢後依竊盜罪嫌送辦。

歸仁警方表示，「智慧警勤輔助系統」以 M-Police 載具做為運算核心，透過大數據整合全國涉案車輛等相關資料，不僅能即時比對車牌資料，更可深入巷弄等過往監控難以涵蓋死角區域，有效擴大巡邏範圍。歸仁分局長廖水池呼籲，民眾停放汽機車時務必確認鑰匙已拔除並隨身攜帶，以免給予竊賊可乘之機。