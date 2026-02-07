贓車拒檢衝撞逃逸 中和警開4槍攔停 破窗拖出副駕壓制2嫌

中和所副所長張繼文(中和警分局提供)

記者黃秋儒／新北報導

中和警分局中和派出所員警今（7）日晚間執行巡邏勤務時，19時20分獲報協助攔查他單位通報之贓車，因該車拒檢並衝撞逃逸，員警於遂於中山路一帶開槍射擊3發，後又再度進行攔停，再射擊1發，駕駛始下車為警當場壓制，副座乘客仍不願下車，為警破窗拖出壓制。

中和警分局指出，現場無人受傷，順利壓制並逮捕車上3名男性，分別為駕駛朱男(52歲)、乘客劉男(40歲)、丁男(56歲)。經搜索後車內發現有安非他命毒品，另劉男為桃園地檢發布之通緝犯。目前將3名犯嫌帶返派出所偵詢。