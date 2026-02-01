地方中心／周秉瑜 桃園報導

驚險！桃園蘆竹交流道附近，週日凌晨，有一名25歲的男子在工地徘徊，行跡可疑被警方攔查，沒想到他拒檢開車逃跑，上演6公里追逐戰，最後和警車發生擦撞，當場翻覆。事後發現，他不只開贓車，甚至車上還有毒品吸食器。

員警開著警車鳴笛，要求前方小貨車駕駛下車，因為他一看到警方上前盤查，竟然拒檢加速逃逸，就這樣和警方你跑我追，一路狂飆6公里，沒想到下一秒..

兩輛車發生劇烈碰撞，撞擊力道之大，讓廂型車直接側翻倒地，車身冒出濃濃白煙。

大園分局三菓派出所所長 翁健智：「員警欲上前攔查時，自小客貨車卻加速逃逸，警方立即通報線上警網實施攔截圍捕，雙方最後在南崁交流道附近發生碰撞，導致自小客車翻覆，經消防人員到場將受困的曾男救出，並在員警的全程陪同下將曾男救護送醫」。

贓車拒檢逃逸！男子開車撞警車翻覆 警破窗逮人送醫

地上滿是玻璃碎片、車廂物品也散落一地！事發在桃園蘆竹區南崁交流道附近，週日凌晨這名25歲的曾姓男子，先是被人發現在捷運工地內徘迴，形跡可疑，警方上前盤查時拒檢逃逸，原來他作賊心虛，不只車是偷來的，車上甚至還藏有毒品。

大園分局三菓派出所所長 翁健智：「警方除在嫌犯車上查獲來路不明的木材及鐵片一批、毒品吸食器、工具等證物，另查出該車於凌晨在新竹失竊尚未報案，全案依竊盜、毒品、妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦」。

男子半夜不睡覺，闖入工地偷東西，還持有毒品吸食器，最後被抓到也是剛剛好而已。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

