贓車清晨拒檢逃逸交流道前撞警車翻覆 桃園警消破窗救嫌犯

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園警分局員警今(1)日清晨近6點巡邏時，發現有一輛小客貨廂型車在桃園捷運綠線工地旁徘徊、形跡可疑，上前攔查時對方竟拒檢逃逸，員警立即通報攔截圍捕，對方最終於蘆竹區南崁交流道附近與警車發生擦撞翻覆、駕駛受困，警方於車內查獲毒品吸食器及來路不明鐵片與木材一批，還查該小客貨車還是失竊車輛，將25歲曾姓駕駛救出後戒護送醫，後續依法偵辦。

警方表示，大園警分局三菓派出所於今天凌晨5點50分許巡邏時發現曾男駕駛小客貨廂型車在大園區菓林里三民路桃園綠線捷運工地旁徘徊、行跡可疑，員警示意攔查時，曾男拒檢加速往南崁方向逃逸，警方立即調派線上巡邏警力實施攔截圍捕，該小客貨車一路狂逃，警匪追逐約6公里，最後在南崁交流道附近與警方發生碰撞後翻覆，曾男受困車內。

警方通知桃園市消防局派遣救護人員到場使用破壞剪等工具，於6點40分將曾男救出脫困，經現場初步檢查，曾男身體多處擦挫傷、意識清楚，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療，警方全程戒護，確保嫌犯無脫逃之虞，警方則在車上查獲來路不明木材、鐵片一批，毒品吸食器和工具等物，另查出該車於凌晨在新竹縣失竊尚未報案。

​大園警分局表示，工地建材及電纜線竊盜嚴重影響公共工程進度，全案將對曾男涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品部分依法嚴辦，並持續釐清曾男是否涉及其他刑案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

