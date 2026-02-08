贓車飛車衝警3槍制止！ 偷車3人囂張夜市吃大餐

贓車橫行夜市朱男拒檢衝警槍響追捕。（圖 ／翻攝畫面）

新北市永和區7日晚間發生驚險警匪追逐事件，1名52歲朱姓男子開著贓車，載著40歲劉姓竊盜通緝犯及56歲丁姓男子，在中山路一帶遭中和警分局員警攔查。朱男見警上前，竟做出困獸之鬥，不僅拒檢，還企圖衝撞員警逃逸，最終被員警連開3槍才成功壓制帶返派出所。警方訊問後，依妨害公務、公共危險、毒品及竊盜罪將3人移送新北地檢署，劉男則由桃園檢方解送歸案。

警方調查指出，劉男為桃園地檢署發布的竊盜通緝犯，而朱男與丁男則在昨晚於新竹縣竹北地區偷車後，駕著贓車一路北上，行經新北市樂華夜市時，3人竟大喇喇停車享用夜市美食，毫不避諱，隨後又繼續開著贓車逛大街，行徑囂張。經新竹警方通報，中和派出所員警鎖定3人尾隨追蹤。

追逐過程相當驚險，員警在中山路與永和路交岔路口上前攔查時，朱男不僅不理會警示，還企圖加速衝撞警方，現場情況危急。員警遂開3槍試圖制止，但朱男仍一度逃逸。雙方在街頭展開激烈追逐，最終朱男在中山路一段迴轉逃逸時，不慎撞上停等紅燈的車輛，堵住去路。員警見狀再開一槍，終於成功將3人制止，並將其從車上拖出壓制在地。

檢警在車上還發現二級毒品安非他命，3人隨即被依毒品、竊盜、妨害公務及公共危險等罪移送。

