▲贛台青年足球交流活動舉行，以球為媒增進兩岸情誼。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】以「以球匯友 情連兩岸」為主題的贛、台青年學生足球交流活動，日前在江西省贛州定南足球訓練基地舉行，來自台灣地區的16名青年學生實地參訪並沉浸式體驗一場生動的足球文化、宋城文化和客家文化之旅。

此次兩地青年通過足球友誼賽和文化參訪，旨在以足球為媒，增進兩岸青年相互瞭解。主辦方表示，此次活動充分發揮贛州文化特色優勢，結合贛州足球運動資源，拓展贛台交流管道，讓台青在贛南山水美景中流連忘返，在激烈足球競技中加強交流，增進了贛、台青年瞭解。

在定南縣國家級青少年足球訓練基地，參訪團成員與本地球隊開展足球友誼賽，切磋球技，以球會友。當天比賽現場，本著「友誼第一，比賽第二」的原則，大家以球會友、切磋球技。隨著裁判員一聲哨響，比賽正式拉開帷幕。雙方隊員迅速進入狀態，攻防轉換節奏明快，配合默契十足。球場上，雙方你爭我搶，舍我其誰；球場下，以球會友，增進情誼。

比賽結束後，大家紛紛表示，本次比賽交流活動既是一次精彩的足球賽事活動，台青參訪團成員表示，此次贛州之行，不僅是一次文化的沉浸式體驗，更是一場跨越海峽的情感聯結，他們將帶著這些珍貴的體驗和感受回到台灣，與親朋好友分享。

活動期間，參訪團一行先後走進定南縣國家級青少年足球訓練基地、全南縣千年客家古村雅溪省級對台交流基地、南康區低空經濟產業園、贛州市博物館、江南宋城歷史文化街區等地參訪，感受贛州傳統歷史文化，及社會發展活力與民俗風情。(圖記者蔡叔涓翻攝)