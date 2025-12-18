「赤山堡田野焢窯排球嘉年華明年元旦登場，今年元月舉辦吸引許多親子體驗。(黃冠銘提供)

記者盧萍珊/六甲報導

由汯銘休閒生技農場主辦的「赤山堡田野焢）窯排球嘉年華明年元旦登場，由於活動內容精彩曾吸引千人同樂，活動開放報名立即秒殺額滿，親子同遊體驗農閒焢窯樂。

汯銘休閒生技農場負責人黃冠銘指出，十三年前返回故鄉六甲務農，對於食農教育十分重視，於是利用自家的休耕田辦焢窯，除讓親子們了解友善耕作過程，也能體驗焢窯樂趣。

一一四年一月舉辦時，原本設定二百人參加，沒想到竟來了上千人，這次延續與六甲商圈、赤山應援團合作，另有在地企業廣泰金屬工業公司加入，現場有十二隊參加田野排球比賽，另有四十窯讓親子體驗。

黃冠銘說，焢窯活動完全免費，現場提供每窯地瓜、雞蛋、玉米及醃製好的雞隻等食材，另有地方特產豆菜麵品嘗，元旦一早就有赤山表演藝術坊、逍遙樂團、無凡藝術、有胡同響、綠都心國際民俗藝術坊接力演出，炒熱現場氣氛。

黃冠銘表示，焢窯是許多阿公、爸爸小時候的記憶，利用農閒時在休耕田體驗，不僅可憶兒時，還能三代同樂，感受農村生活。