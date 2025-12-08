赤山社區以田野饗宴演繹農村新風貌 屏東縣萬巒鄉從土地到餐桌

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣萬巒鄉赤山社區於近日舉辦「2025田野饗宴・赤赤好」活動，將在地農村再生成果融入文化導覽與風味餐饗宴，由LAND 法式餐廳主廚邱泓訓以屏東在地食材入菜，從田野裡最熱情飽滿的紅色農作出發，化為一道道兼具創意與情感的料理，讓賓客在餐桌上品味屏東風土的深厚底蘊，吸引眾多民眾與貴賓共襄盛舉。

縣府農業處長鄭永裕表示，赤山社區多年來凝聚居民力量，讓社區從偏鄉聚落蛻變為兼具文化、產業與美學的農村典範，感謝社區夥伴長年投入，讓赤山從農村再生與產業發展出發，走向永續發展的契機，也讓更多人透過味覺與文化，重新愛上屏東。

鄭處長強調，縣府將持續與農業部農村發展及水土保持署合作，推動屏東社區多面向發展茁壯，串連農村生活、文化體驗與食農教育，讓「從土地出發的美好」成為屏東最有味道的品牌。

此次「2025田野饗宴・赤赤好」活動行程從萬巒單車站出發，感受鄉間微風與田野景致，接著前往充滿創意能量的「萬巒藝術伙房」，體驗熱鬧又具傳統精神的客家攻炮城活動，隨後造訪莊嚴典雅的「百年古蹟萬金教堂」，在導覽中聆聽地方信仰與文化交織的故事。

回到赤山後，參與者可於「赤山老厝」親手製作香氣四溢的鳳梨果醬與金黃酥鬆的鳳梨司康，體驗動手創作的樂趣。最後以結合在地食材與法式創意的主廚風味餐作結，讓旅程從文化走讀延伸至味覺饗宴，深刻感受赤山的熱情與魅力。

縣府表示，赤山社區透過農村再生計畫，推動環境工程改善、文史保存、地方商品開發、社區活動與行銷推廣等多元行動，逐步展現農村再生豐碩成果，其中最具代表性的亮點「老厝54社區產業體驗空間」，由居民共同打造，結合體驗活動與文創展售，不僅活化閒置空間，也帶動地方觀光與就業機會。

此外，社區更以「赤赤好」為品牌核心，將在地農產與手作體驗整合成系列商品與活動，建立自營收益機制，讓社區發展具備永續動能，活動所得並回饋社區公共事務，形成「產業發展—居民參與—地方回饋」的良性循環。