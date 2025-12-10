赤山表演藝術坊新營文化中心年度公演 王美霞口述導聆舞蹈內涵

赤山表演藝術坊將於新營文化中心舉行年度公演，以舞蹈、扯鈴、藝陣文化跨界語彙呈現創團12年來的藝術軌跡。（圖：文化中心提供、記者李嘉祥翻攝）

六甲赤山表演藝術坊年度公演「非舞不可．鈴藝再現」將於20、21日在臺南市新營文化中心演藝廳演出，以「舞蹈」、「扯鈴」、「藝陣文化」跨界語彙呈現創團12年來的藝術軌跡，同時也邀請南方講堂王美霞老師口述導聆，讓觀眾不只「看見舞」，更能「理解舞、走入舞」。

來自臺南六甲的赤山表演藝術坊始終相信「舞蹈可以說話、扯鈴能講故事」，創團12年間，從校園舞台走向國際藝術節，從地方節慶走進布拉格史麥坦納國家音樂廳，深信舞蹈不只是技巧表演，更是文化的延伸與推動台灣走向世界的力量；此次公演不僅是經典作品的重現，更是創新轉生的起點，團隊將8部經典製作回望最初的起點，從民俗、神話與信仰延伸出一條屬於台灣的舞蹈年輪，完整呈現12年來累積的文化厚度與舞蹈美學。

南市文化局表示，此次演出特別邀請南方講堂王美霞老師，透過聲音帶路，娓娓講述作品脈絡、舞者背後的情感與創作源流；此外，牧歌音樂工作室也會在現場演唱民歌，以一首首曲調，用聲音與記憶編織時間軸，觀眾將會在旋律中，與赤山共同重溫這12年裡最悸動的一瞬間。

文化局指出，赤山表演藝術坊每一場作品都深植於臺灣土地，從廟會鼓聲、民歌韻腳，到現代扯鈴的結構與呼吸，融合傳統與當代語彙，讓臺灣文化在舞台上「看得見、聽得到、感受得到」，邀請觀眾20、21日來新營文化中心，見證12年來的堅持與創造。更多活動資訊可上新營文化中心官網查詢。