赤手獨攀台北101開播倒數 沒Netflix帳號「這裡」免費看

美國知名極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）過去曾以無繩攀登美國酋長岩而知名，明（24）日他即將首次挑戰無繩攀爬台北101，且完整過程將會在Netflix特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）全球同步播出，成為網友關注焦點。

不過，若是沒有Netflix帳號也沒關係，台北101對面的信義廣場將架設大型戶外螢幕，同步現場轉播，而直播時間大約2小時，在場民眾能看著霍諾德一步步登上最頂端，一同見證史上規模最大的都市無繩獨攀挑戰。

對於無法到場的民眾，除了收看Netflix直播之外，也可以直接上YouTube 搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，透過即時監視器畫面看霍諾德攀爬的身影，不過由於近日寒流來襲，戶外監視畫面可能會受到天氣或雲霧，影響能見度，畫面清晰度也無法保證全程穩定。即便如此，這場最大規模的都市無繩獨攀挑戰，已成為討論度最高的戶外運動事件之一。

